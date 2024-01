Jasna. Die Top-Skirennfahrerin Petra Vlhova ist bei ihrem Heim-Weltcup in Jasna gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Slowakin kam im ersten Durchgang des Riesenslaloms zu Fall, schlug dabei mit Rücken und Kopf auf und verdrehte sich das Knie.

Sie musste an der Strecke in den Karpaten behandelt und dann mit dem Rettungsschlitten ins Tal gebracht werden. Wie ihr Team mitteilte, wurde sie in eine Klinik gebracht für Untersuchungen. Eine Diagnose stand zunächst aus.

