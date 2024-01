Kitzbühel. Ex-Skirennfahrer Christian Neureuther bejubelt die Triumphfahrt von Linus Straßer in Kitzbühel. Der Sieg dort sei etwas Besonderes - und wichtig für den alpinen Skisport in Deutschland.

Der frühere Skirennfahrer Christian Neureuther hat Slalom-Spezialist Linus Straßer nach dessen überraschenden Sieg in Kitzbühel in den höchsten Tönen gelobt. „Es gibt viele Slaloms, die schön zu gewinnen sind - aber dieser hier ist herausragend“, sagte der 74-Jährige der dpa. Neureuther senior hatte 1979 selbst auf dem legendären Ganslernhang gewonnen - es war einer seiner insgesamt sechs Weltcup-Erfolge. Vor zehn Jahren siegte in Kitzbühel auch Neureuthers Sohn Felix. Beide waren bei Straßers Triumph live im Stadion dabei.

„Dieser Sieg ist extrem wichtig für den deutschen Skirennsport“, erklärte Christian Neureuther. „Es tut gut, wenn ein Athlet so in den Fokus rückt.“ Vor allem Straßers Vorstellung im zweiten Durchgang beeindruckte den Ex-Skistar. „Mit welcher Sicherheit und Stabilität er da runtergefahren ist - so bist du ein ganz, ganz Großer.“

Straßer lebt in Kirchberg unweit des Tiroler Nobelskiorts. Auf dem Ganslernhang lernte er einst das Skifahren und bestritt seine ersten Rennen. „Es ist einfach schön, wie sich manche Dinge in Kitzbühel dann fügen“, kommentierte Neureuther. Für Straßer war es der dritte Sieg in einem Weltcup-Slalom und der erste Podestplatz beim wichtigsten Torlauf des Weltcups.

