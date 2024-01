Salt Lake City. Der neue US-Sprintstar Jordan Stolz hat mit einem Weltrekord für den Höhepunkt am ersten Tag des Eisschnelllauf-Weltcups in Salt Lake City gesorgt.

Auf der Olympia-Bahn von 2002 siegte der erst 19 Jahre alte Amerikaner über 1000 Meter in 1:05,37 Minuten und verbesserte damit die bisherige Bestmarke des Russen Pawel Kulischnikow aus dem Jahr 2015 um 0,32 Sekunden.

Der Weltmeister auf den Strecken 500, 1000 und 1500 Meter deklassierte damit die gesamte Konkurrenz. Zweiter wurde der Chinese Ning Zhongyan in 1:06,97 Minuten vor David Bosa aus Italien in 1:07,06 Minuten. Bester Deutscher war Moritz Klein aus Erfurt in 1:07,71 Minuten als guter Zehnter. Der Münchner Hendrik Dombek kam in der persönlichen Bestzeit von 1:08,09 Minuten auf den 16. Rang.

