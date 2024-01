Salt Lake City. Einen Tag nach seinem Weltrekord über 1000 Meter hat US-Jungstar Jordan Stolz beim Eisschnelllauf-Weltcup in Salt Lake City eine weitere Bestmarke nur knapp verfehlt.

Der 19 Jahre alte Dreifach-Weltmeister gewann die 1500 Meter in 1:40,87 Minuten und blieb damit nur 0,7 Sekunden über dem Weltrekord des Niederländers Kjeld Nuis.

Stolz, Weltmeister über 500, 1000 und 1500 Meter, hatte am Vortag auf der Olympia-Bahn von 2002 über 1000 Meter in 1:05,37 Minuten den Weltrekord des Russen Pawel Kulischnikow aus dem Jahr 2015 um 0,32 Sekunden auf 1:05,37 Minuten verbessert. Damit war der US-Jungstar nach Kulischnikow erst der zweite Eisschnellläufer unter der Zeit von 1:06 Minuten.

Zweiter in Salt Lake City wurde wie über 1000 Meter der Chinese Ning Zhongyan in 1:41,78 Minuten vor Wesly Dijs aus den Niederlanden in 1:42,77 Minuten. Als bester Deutscher kam Hendrik Dombek aus München in der persönlichen Bestzeit von 1:44,25 Minuten auf den elften Rang.

