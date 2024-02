Bansko. Der Schweizer Marco Odermatt ist auch im Riesentorlauf von Bansko nicht zu schlagen. Alexander Schmid schafft es als einziger Deutscher ins Finale, bleibt aber hinter den Erwartungen.

Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt hat seinen Status als derzeit bester Riesenslalomfahrer der Welt einmal mehr untermauert. Der Führende des Gesamtweltcups feierte im bulgarischen Bansko seinen sechsten Sieg im sechsten Riesentorlauf dieses Winters. Saisonübergreifend war es für Odermatt sogar schon der neunte Erfolg nacheinander in seiner Paradedisziplin, in der er auch Olympiasieger und Weltmeister ist.

Der Norweger Alexander Steen Olsen (+0,91 Sekunden) und der Österreicher Manuel Feller (+1,08 Sekunden) belegten beim Triumph des 26-Jährigen die Ränge zwei und drei.

Parallel-Weltmeister Alexander Schmid (+2,34) verpasste die Spitzenplätze deutlich und fuhr auf Rang 16. Der Allgäuer hatte zuvor krankheitsbedingt mit dem Training pausieren müssen. Ihm habe etwas die Kraft gefehlt, sagte Schmid schon nach dem ersten Lauf, den er noch als Neunter beendet hatte.

Die weiteren deutschen Starter Jonas Stockinger (36.), Fabian Gratz (43.), Stefan Luitz (44.) und Anton Grammel (53.) schafften es nicht in den zweiten Durchgang. Am Sonntag steht in Bansko noch ein Slalom auf dem Programm.

© dpa-infocom, dpa:240210-99-940038/2 (dpa)