Deutsche Eisschnellläuferinnen in Team-Verfolgung Letzte

Die deutschen Eisschnellläuferinnen sind bei den Weltmeisterschaften im niederländischen Heerenveen in der Mannschaftsverfolgung abgeschlagen Letzte geworden.

Das Trio Lea Sophie Scholz, Michelle Uhrig (beide Berlin) und Josie Hofmann (Erfurt) lief 3:08,88 Minuten und ließ als Siebte nur die disqualifizierte Niederlande hinter sich. Weltmeister Kanada war in 2:54,58 Minuten mehr als 14 Sekunden schneller. Zweiter wurde das Trio aus Japan (2:57,30) vor den USA (3:00,39).

In den weiteren drei Entscheidungen ohne deutsche Beteiligung gewannen Gastgeber Niederlande in 3:38,26 Minuten in der Team-Verfolgung der Männer sowie jeweils über 500 Meter Jordan Stolz aus den USA in 34,10 Sekunden und Femke Kok aus den Niederlanden in 37,28 Sekunden die WM-Titel.