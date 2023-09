Keine Team-Kombination in neuer Ski-Weltcup-Saison

Zürich In der kommenden Ski-Alpin-Saison wird es nun doch keine Weltcup-Premiere der Team-Kombination geben. Das teilte der Ski-Weltverband Fis nach einer zweitägigen Sitzung in Zürich mit.

In der neuen Saison hätte ein Team-Event der Herren in Kitzbühel (Herren) und eines der Frauen in Crans Montana stattfinden sollen. Aber die tagenden Komitees empfahlen, die Team-Kombination nicht in den Weltcup-Kalender 2023/24 aufzunehmen, „um mehr Zeit für die Analyse und Ausarbeitung detaillierter Regeln zur Verbesserung des Produkts unter Berücksichtigung des Fair Play zu haben“, hieß es in einer Fis-Mitteilung. Die Mannschaftskombination soll jedoch weiterhin Teil des Programms zukünftiger Großveranstaltungen wie den Weltmeisterschaften sein.

In der Team-Kombination bilden jeweils ein Abfahrer und ein Slalomläufer einer Nation ein Team und fahren in ihren Paradedisziplinen, am Ende zählt die Gesamtzeit beider Sportler. Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo wird bei den Alpinen die Kombination von der Team-Kombination ersetzt.