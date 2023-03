Weidle in letzter Ski-Abfahrt der Saison Neunte

Soldeu Skirennfahrerin Kira Weidle hat in der letzten Abfahrt der Saison erneut die Top Ten, aber kein absolutes Spitzenergebnis mehr erreicht. Die Starnbergerin wurde beim Sieg der Slowenin Ilka Stuhec in Andorra Neunte.

Es war ihre siebte Platzierung unter den besten Zehn in diesem Winter. Nach einem starken ersten Streckenabschnitt leistete sie sich beim Übergang in den flacheren Teil einen Fehler, der sie viel Tempo kostete.

„Es waren dieses Jahr zu viele Rennen dabei, in denen genau solche Fehler passiert sind“, sagte Weidle. Sie sei mit ihrer Abfahrts-Saison daher „nicht zu 100 Prozent zufrieden.“

Die Italienerin Sofia Goggia, die bereits vor dem Rennen als Gesamtsiegerin in der Königsdisziplin festgestanden hatte, fuhr in Soldeu auf Rang zwei. Dritte wurde die Schweizerin Lara Gut-Behrami. Gesamtweltcup-Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA verzichtete auf einen Start. Am Donnerstag stehen in Andorra die Super-G-Rennen an.