Bad Tabarz.Das vergangene Wochenende verlief für den Tischtennis-Thüringenligisten Tabarzer SV noch einmal ganz nach Wunsch. Zwei 9:4-Siege gegen OTG Gera und Post Mühlhausen II holte das Sextett und beendet so die Hinserie auf dem zweiten Platz. Zudem wurde die 9:0-Wertung des mit 7:9 verlorenen Spiels gegen Schott Jena III von der Staffelleiterin bestätigt. Unsere Zeitung sprach mit Kapitän Dennis Schade über Erfolgserlebnisse und Änderungen zur Rückrunde.

Schneiden Sie sich die Tabelle aus?

Es ist auf jeden Fall das beste Ergebnis vom Tabarzer SV, was wir jemals in der Thüringenliga eingefahren haben. Wir sind alle mega stolz. Das Heimspiel gegen Mühlhausen am Samstag war dazu der perfekte Abschluss. Alles war auch abseits der Tische sehr herzlich, wir haben gute Gespräche geführt.

Ist die Mannschaft so stark, wie es die Tabelle ausdrückt?

Wir sind wie schon die letzten Jahre eine der konstantesten Mannschaften in Sachen Aufstellung nach Stärke, wenn man mal von den Verletzungen absieht. Dieses Jahr haben wir den Vorteil, sehr ausgeglichen besetzt zu sein. Natürlich gab es auch einige Spiele wie gegen Mühlhausen oder Schwarza, wo der Gegner nicht komplett antreten konnte. Dann wird es sicher enger. Aber letztes Jahr waren wir das Team, wo keiner wusste, wo es hingeht. Dieses Jahr versuchen uns alle zu schlagen.

Nach den drei Neuzugängen im Sommer war die Euphorie im Verein zu spüren. Aber hätten Sie gedacht, dass es so gut läuft?

Wenn man es nüchtern betrachtet, wussten wir schon um Probleme in anderen Teams. Aber wir waren uns natürlich auch bewusst, dass wir richtig gut sein können. Dass es mit einem zweiten Platz endet, ist für mich sehr erfreulich. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.

Das obere Paarkreuz spielte negativ, der Rest hoch positiv. Ist der spielerische Unterschied so groß?

Ja. Die Spieler auf Eins und Zwei haben meist schon höherklassig gespielt, Andreas Wenzel und Erik Schreyer, gegen den ich am Samstag spielte, sogar 3. Liga. Da ist es für uns natürlich sehr schwer. Ich stelle mich da aber gerne hin und versuche, sie zu ärgern, auch wenn die Herausforderung sehr groß ist.

Wird es zur Rückserie, die erst im Januar startet, Umstellungen geben?

Definitiv. Armen Torosjan hat so gut gespielt, dass wir nicht drum herum kommen, ihn an Nummer Eins stellen zu müssen. Der Rest klärt sich noch über die nächsten Tage. Wo ich dann spiele, ist mir egal. Hauptsache, wir bleiben als Mannschaft weiter so erfolgreich.