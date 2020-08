„Wir sind auf dem richtigen Weg“

Trainingsauftakt des Fußball-Thüringenligisten SpVgg. Geratal in Geraberg unter Regie der neuen Trainer Hannes Wollenschläger und Robin Keiner am 2. Juli.

Abgesehen vom letzten Test in Altengottern (0:2) verlief die Vorbereitung der SpVgg Geratal richtig gut. Einem 3:3 gegen Schleusingen folgten Siege über Wacker Gotha (3:0), in Gehren (7:2) und gegen den 1. Suhler SV (2:0). Sieben neue Spieler kamen, nur vier verließen den Thüringenligisten, der nun mit Hannes Wollenschläger (33) und Robin Keiner (30) zwei junge und ehrgeizige Trainer hat. Robin Keiner stammt aus Zella-Mehlis und ist beruflich als Physiotherapeut beim deutschen Biathlon-Nationalteam tätig. Nun will er auch seine Fußballer bis zum Saisonstart richtig fit bekommen und taktisch für Erfolge aufbauen.