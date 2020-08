„Wir sind gern eine Wundertüte“

Saalfeld/Weimar. Die Landesliga-Handballer aus Saalfeld und Könitz absolvierten in Weimar ihr erstes Testspiel und gewinnen dort deutlich 32:23.

Nach dem ersten Testspiel der HSG Saalfeld/Könitz und deren 32:23-(15:11)-Erfolg beim Ligakonkurrenten HSV Weimar unterhielten wir uns mit HSG-Coach Stefan Oertel über Spiele mit Zuschauern, andere Taktiken und Linkshänder.

Wie war es mal wieder, mit Zuschauern eine Sportveranstaltung zu erleben?

Sie meinen in Rudolstadt das Fußballspiel gegen Rot-Weiß Erfurt? Sehr angenehm. Es war, wahrscheinlich nicht nur für mich, das erste Mal seit Anfang März. Geisterspiele sind ja doch nur so etwas wie eine bessere Trainingseinheit.

Beim jüngsten Test in Weimar waren auch keine Zuschauer zugelassen. Am kommenden Freitag testet Ihr Team gegen Thüringenliga-Aufsteiger Post Gera und am Samstag gegen Sömmerda – auch ohne Zuschauer?

Ja, ich glaube ohne Zuschauer, auch wenn es die Halle hergeben würde. Mit Publikum wäre es schon angenehmer, es motiviert einen als Spieler auch einfach mehr.

Noch einmal zurück zum Spiel in Weimar. Wie zufrieden waren Sie nach dem deutlichen Erfolg gegen einen Liga-Konkurrenten?

Für die lange Zeit, in der die Jungs nicht Handball gespielt haben, war ich ganz zufrieden. Die Stimmung in der Mannschaft war gut. Sie alle haben versucht, viele der neuen taktischen Sachen umzusetzen. Zufrieden war ich auch mit dem Fitnesszustand: Wir haben in der extrem warmen Halle auch noch nach 40 Minuten Kraft gehabt. Mein Eindruck war, dass Weimar da eher die Luft ausging.

Neue taktische Sachen?

Ja, beispielsweise trainieren wir ein schnelleres Angriffsspiel. Damit haben wir auch zwangsläufig mehr Chancen.

Die Zahl der neuen Spieler in Ihren Reihen ist überschaubar: Mir fällt da zunächst mal Tom Ebert vom HSV Bad Blankenburg ein. Wie zufrieden sind Sie mit ihm?

Absolut zufrieden! Er hat eine sehr gute Grundausbildung, passt gut in die Mannschaft. Noch denkt er vielleicht in manchen Situationen etwas zu viel nach. Aber mittelfristig kann ich mir schon gut vorstellen, dass er mit einigen anderen eine Führungsrolle im Team übernehmen kann.

Ist denn die Kaderplanung bei der HSG abgeschlossen?

Ja, weitestgehend. Wir sind jetzt 15, 16 Mann, aber wenn noch ein Linkshänder zu uns kommen möchte, den nehmen wir gern. Linkshänder brauchen wir ja irgendwie alle, in jedem Handballteam.

Das Spiel gegen Weimar war ein Test gegen einen direkten Konkurrenten. Verrät man da nicht zu viel von neuen Taktiken?

Solche Sachen kann man natürlich gegen andere Gegner aus anderen Ligen besser probieren. Der Überraschungseffekt gegen direkte Konkurrenz ist da natürlich verpufft. Und ich muss sagen: In dieser Hinsicht sind wir gern eine Wundertüte.

Gegen Sömmerda am Samstag geht die Offenheit sogar so weit, dass man vor dem Spiel noch miteinander trainiert.

Klar, die spielen in der anderen Landesliga-Staffel, das sehe ich entspannt. Wir verbringen unser gesamtes eintägiges Trainingslager am Samstag mit ihnen.

Was gibt es zum Mittag?

Natürlich Nudeln.