Ohrdruf.Es ist angerichtet! Am Samstagmittag (13 Uhr) empfängt der FSV Ohratal im heimischen Goldbergstadion den FSV Martinroda im Viertelfinale des Landespokals und will den Favoriten überraschen. Es ist das Duell des Ersten der Landesklasse Staffel 3 gegen den Tabellenletzten der Oberliga – und obwohl der Favoritenstatus klar beim Team von Robert Fischer liegt, ist der Unterschied nicht zu groß.

„Da geht es auch um ein gewisses Selbstvertrauen. Wir haben das auf jeden Fall, denn wir sind ungeschlagen und können mit breiter Brust auftreten. Martinroda hat qualitativ den besseren Kader, steht aber mit nur zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Da fehlen die Erfolgserlebnisse, vielleicht auch das Selbstvertrauen. Das kann ein kleiner Knackpunkt sein“, sagt Philipp Kiebert.

Der Kapitän der Ohrdrufer macht keinen Hehl daraus, seinen früheren Verein, für den er ein Jahr spielte, gerne ein Schnippchen schlagen zu wollen. Und sein Optimismus zieht sich nicht nur aus dem im Sommer knapp mit 3:4 verlorenen Testspiel, als man erst unglücklich mit dem Schlusspfiff den vierten Gegentreffer kassierte. Auch zu Thüringenliga-Zeiten machte man es dem im Ilm-Kreis beheimateten Verein schwer. „Natürlich werden wir die meiste Zeit gegen den Ball arbeiten müssen, da Martinroda eine unglaublich gute Offensive hat. Aber wir sind auch torgefährlich, und wenn wir hinten den Laden dicht halten, werden wir vorne auch unsere Chancen bekommen“, sagt der 28-Jährige, der von den bisher in der Liga erzielten 45 Toren zehn beigetragen hat.

Sein einjähriges Intermezzo bei den „Sandhasen“ blieb ihm größtenteils in positiver Erinnerung. „Ich bin damals dorthin gekommen, als sie in die Verbandsliga aufgestiegen sind. Das ist ein familiärer Verein, ähnlich wie bei uns in Ohrdruf. Hier haben ein paar gute Freunde von mir gespielt, von denen jetzt aber auch keiner mehr da ist“, sagt Kiebert, der jedoch andere Sachen eher mit gemischten Gefühlen sah. „Sie hatten schon damals Pläne, irgendwann noch höher zu spielen. Sogar ein Zusammenschluss mit Ilmenau stand im Raum“, sagt Kiebert.

Seinen Entschluss, zum FSV Ohratal zu wechseln, hat er nie bereut. „Ich bin mit Trainer Jan Thimm mitgegangen, wusste zudem, dass Michael Jüngling aus Ilmenau zu uns wechseln würde. Außerdem komme ich ja aus Ohrdruf“, so der Mittelfeldakteur.

FSV Ohratal – FSV Martinroda, Samstag 13 Uhr, Goldbergstadion Ohrdruf.