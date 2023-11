Sondershausen/Bad Frankenhausen In Bad Frankenhausen will man alles möglich machen, Spiel in Sondershausen fällt aus. Artern und Auleben spielen ebenfalls nicht

Der Wintereinbruch setzt nicht nur dem Straßenverkehr zu, auch beim Thema Fußball sind Schnee und Kälte durchaus entscheidend. Ob es an diesem Wochenende auf den hiesigen Plätzen Fußballspiele geben wird, steht aktuell noch in den Sternen. Die Vereine selbst hoffen, dass die Spiele durchgeführt werden können und versuchen ihrerseits alles, damit das auch klappt. So hat sich in einem Anfall von Übermotivation auch Julia Ritter am Kunstrasenplatz in Bad Frankenhausen versucht und wollte unter der Woche mit dem Schneeschieber das in dem Falle „gemeine Weiß“ entfernen. Zu Gast am Samstag ab 13.30 Uhr soll Empor Walschleben sein. Ein echtes Spitzenspiel, wenn der Vierte als Kontrahent kommt. „Wenn mich dabei jemand gesehen hätte, der hätte mich für bekloppt erklärt“, lachte die Teammanagerin des Landesklassenersten SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Am Donnerstagabend sind der Verein und die Mannschaften aufgefordert, den Platz vom Schnee zu befreien, was einer zusätzlichen Krafteinheit gleichkommt. „Wir versuchen den Platz frei zu bekommen und würden auch gerne spielen. Wir sind im Fluss und auch in guter Form. Hintenraus kann es immer wieder zu Terminschwierigkeiten kommen. Und mit einem Sieg würde es tabellarisch noch besser aussehen“, sagte Frankenhausens Trainer Alexander Ludwig und drückt die Daumen.

Anders sieht es bei den Ligakonkurrenten vom VfB Artern und dem SV National Auleben aus. Beide Mannschaften sollen in der Landeshauptstadt Erfurt antreten. Bis zum Donnerstag wurde gebangt und gehofft. Aber am Nachmittag kam dann die Information, dass alle Kunstrasenplätze der Stadt bis auf Weiteres gesperrt sind und so kein Fußball stattfinden kann. Artern hätte am Sonntag beim SV Büßleben gespielt, wo auch zuvor die Chancen schlecht standen, dass Fußball gespielt werden kann. „Die Tendenz geht bei so etwas meist zur Absage. So auch in diesem Fall“, sagt Büßlebens Trainer Mario Wisocki mit Blick auf das Wochenende.

Auleben wäre im nächsten Aufsteigerduell bei Union Erfurt an der Reihe gewesen. Aber wie die Woche zuvor gegen Bischofferode muss sich das Team von Enrico Leifheit in Geduld üben. Die Partie hätte am Samstag, 12.30 Uhr, stattgefunden und wird nun ebenfalls auf einen unbestimmten Termin verschoben.

Bis zum frühen Donnerstagabend war das Spiel bei Eintracht Sondershausen eine weitere Unbekannte. Doch dann aber wurde das Thüringenliga-Spiel gegen den FC Saalfeld abgesagt. Auch der Kunstrasenplatz auf dem Göldner ist unbespielbar. Die Partie wird verlegt, wohin weiß noch niemand.