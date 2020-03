Wirtschaftlich gesehen für Crimmitschau ein Desaster

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat wegen der Ausbreitung des Corona-Virus per sofort ihre Meisterschaftsspiele beendet. Es gibt in den Ligen weder einen Meister noch Absteiger, aber auch keine Aufsteiger.

Betroffen vom abrupten Ende der Meisterschaft sind auch die Eispiraten Crimmitschau, die in der DEL 2 um den Klassenerhalt kämpften.

„Wir sehen die Entscheidung des Verbandes als Präventivmaßnahme“, sagt Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann. Von der Entscheidung gehe auch eine Vorbildwirkung aus, sie sei konsequent und folgerichtig, die Gesundheit gehe vor. Wirtschaftlich gesehen spricht Buschmann „von einem Desaster“. Den unmittelbaren Schaden beziffert der Geschäftsführer „im ersten Step auf 150.000 Euro“.

Im ersten Schritt hätten die Crimmitschauer im Playdown-Duell gegen die Bayreuth Tigers gespielt, im Falle eines Sieges in der zweiten Runde gegen Weißwasser oder Landshut. „Uns gehen Einnahmen verloren, die Kosten laufen aber weiter.“ In der Hauptrunde gewannen die Sachsen in Bayreuth beide Spiele und unterlagen zweimal im heimischen Sahnpark.

„Ich bin sehr optimistisch, dass wir den Klassenerhalt geschafft hätten“, sagt Buschmann. Nun gibt es kein Wenn und Aber mehr.

Am Dienstag habe man in der Kabine den Spielern, die aus fünf Ländern kommen, das vorzeitige Ende der Saison verkündet. Heute sitzen die ersten Nordamerikaner im Flieger, es geht nach Hause, so schnell es geht. „Die Verträge wie auch die weiteren Kosten laufen bei uns weiter, da ist die Politik gefragt, den Vereinen zu helfen.“ Kurzarbeit sei ein Thema.

Da die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt wird, gibt es weder Auf- noch Absteiger. „Wir sind Sportler. Wir hätten es gern sportlich ausgespielt. Dann hätten wir die Gewissheit. Wir gehören in die DEL 2.“

Was der Verbleib in der zweiten Liga wert ist, werde sich zeigen. Das Ausmaß und Ende der Corona-Epidemie sei nicht abzusehen und „wir können uns nicht sicher sein, ob im September die nächste Eishockeysaison überhaupt beginnen kann“. Die schon gekauften Tickets für das Spiel gegen die Bayreuth Tigers nimmt der Verein zurück.