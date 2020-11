Zweimal in Folge ließen sich die Geraer Wismut-Kicker im Schleizer Fasanengarten nicht überraschen. Nach dem Pokal-Aus (1:3) vor Wochenfrist revanchierten sich die Orange-Schwarzen diesmal um Punkte eindrucksvoll.

Der 6:3-Erfolg der Dörfer-Elf bescherte dem Aufsteiger die erste Heimniederlage der Saison, nachdem man zuvor vier Siege mit einem Torverhältnis von 18:3 eingefahren hatte. „Wir haben heute gerade nach dem Wechsel sehr zielstrebig agiert. Mit der Führung im Rücken war es dann leichter, weil Schleiz in der Defensive anfälliger wurde, als man mehr riskieren musste. Drei Gegentreffer sind nicht schön. Aber die kann ich heute verschmerzen“, schätzte Wismut-Trainer Marcus Dörfer nach der verteidigten Tabellenführung ein.

Mit Torwart Maximilian Paul, Torjäger Rico Heuschkel und Chris Söllner brachten die Geraer Verantwortlichen im Vergleich zur Pokal-Pleite vor einer Woche drei frische Leute. Dennoch gingen wiederum die Rennstädter in Führung. Markus Porst traf nach einem Foul an Frank Gerisch per Elfmeter zum 1:0 (9.). Schnell hatte Wismut die passende Antwort parat. Florian Schubert erzielte mit einem 18 m-Schuss ins kurze Eck den 1:1-Ausgleich (12.).

Blitzstart nach dem Wechsel

Mit zunehmender Spielzeit bekamen die Gäste die Partie in den Griff. Nur mit der Chancenverwertung haperte es. Allein Linksfuß Chris Söllner versiebte drei hochkarätige Gelegenheiten. Auch die Schleizer hatten ihre Möglichkeiten, die Albert Pohl und Markus Porst vergaben. In Hälfte zwei erwischten die Gäste einen Blitzstart. Aus 30 m Torentfernung traf Marcel Kießling ins lange Eck - 1:2 (46).

Die Fritzsch-Elf egalisierte nochmals. Nach Vorarbeit von Albert Pohl vollendete Amel Nukovic zum 2:2 (57.). Die Geraer antworteten sofort. Chris Söllner sorgte für die abermalige Wismut-Führung (59.). Diesmal legten die Orange-Schwarzen nach. Ein Doppelpack von Rico Heuschkel (67., 74.) ließ die Geraer auf 5:2 enteilen. Frank Gerisch verkürzte für die Rennstädter mit seinem 13. Saisontor nach Zuspiel von Martin Berger auf 3:5 (75.).

Den Schlusspunkt setzte dann nochmals Marcel Kießling, der nach einer flach nach innen gebrachten Ecke überlegt ins lange Eck traf und das halbe Dutzend voll machte - 3:6 (86.).

„Wir haben unsere Tore stets im richtigen Moment erzielt. Körpersprache und Mentalität waren heute ganz andere als vor acht Tagen. Die Begegnung hatte statt der 50 zugelassenen Zuschauer 500 verdient, die wahrscheinlich auch gekommen wären. Heute haben wir uns für unseren Aufwand belohnt“, freute sich Marcus Dörfer, der mit seinem Team bis vor zwei Wochen noch viermal in der Woche trainiert hatte.