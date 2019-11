Wismut will näher ans Limit

Das Spitzenspiel in der Fußball-Thüringenliga steigt am Samstag im Eisenberger Schortental, wo der Tabellenzweite BSG Wismut Gera beim viertplatzierten SV Eintracht Eisenberg anzutreten hat. Trainer Marcus Dörfer kann wieder auf Linksverteidiger Marcel Hartmann zurückgreifen, während für Stammkeeper Maurice Geenen wegen eines Muskelbündelrisses die Hinrunde gelaufen ist. Positive Signale kamen auch von Torjäger Rico Heuschkel und dessen lädierter Achillessehne. „Derzeit sind 90 Prozent aller Thüringenligisten an ihrem Leistungslimit. Wir aber noch nicht“, sagte der Top-Goalgetter mit 21 Treffern. Man kann also von Wismut noch einiges erwarten.

Der Tabellendritte SV 1879 Ehrenhain erwartet den aufstrebenden Neuling SG Gera-Westvororte. Nach dem Pokal-Aus gegen Rot-Weiß Erfurt (1:4) steht für die Hausherren wieder der Liga-Alltag auf dem Programm. „Erfurt hat seine Tore stets zum richtigen Zeitpunkt erzielt. Wir haben alles versucht und sind deshalb auch nicht enttäuscht“, sagt Coach Jörg Böckel. „Wir wollen unserem Gast den Wind aus den Segeln nehmen, werden uns jetzt auf unsere Ziele in der Thüringenliga konzentrieren. Wir wollen Westvororte unser Spielsystem aufdrängen. Sind die Spieler im Kopf klar, sollte dies gelingen“, so Trainer Böckel. Für Gäste-Coach Mike Baumann ist das Aufeinandertreffen eine echte Standortbestimmung. „Wir verspüren keinen Druck, der liegt auf Ehrenhainer Seite. Wir wollen weiter in der Erfolgsspur bleiben und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen“, so der Westvororte-Trainer, der nicht will, dass sich sein Team auf den bisher eingefahrenen 17 Zählern ausruht. Ehrenhain sieht er individuell stärker besetzt, glaubt aber an die kämpferischen Qualitäten seiner Kicker.

Der Tabellen-14. SG Thüringen Weida trifft zu Hause auf Spitzenreiter FC An der Fahner Höhe. Für die angeschlagenen Spieler war die zweiwöchige Spielpause gut. Hinter dem Mitwirken von Routinier Christian Gerold steht dennoch ein Fragezeichen. „Fahner Höhe wird nach dem Pokal-Aus gegen Carl Zeiss Jena sicherlich mit breiter Brust anreisen, aber irgendwann müssen auch die mal verlieren. In Weida rechnet niemand damit. Das ist unsere Chance“, sagt Interimstrainer Hendrik Penzel, der die Weidaer aus einer kompakten Abwehr heraus auf Konter lauernd einstellen wird. Auf Kunstrasen zu spielen ist keine Option. Denn einen solch kleinen Platz gibt es auch in Dachwig. Mut macht Weida, dass Patrick Leutloff angekündigt hat, nach seiner Rückenverletzung vielleicht schon nächste Woche gegen Westvororte wieder dabei zu sein.