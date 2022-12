WM-Liveblog: Messi-Giftpfeil: „Was guckst du so, Dummkopf?“

Lusail. Lionel Messi ist richtig wütend. Er nimmt sich Hollands Doppeltorschützen Wout Weghorst vor. Laut Messi soll dieser provoziert haben.

Brasiliens Fußballfans wollen nach dem Viertelfinal-Aus in Katar den Traum von der Hexa, dem sechsten WM-Titel, am liebsten in die Hände des spanischen Supertrainers Pep Guardiola legen.

Nach dem Viertelfinale zwischen Argentinien und Holland giftet Lionel Messi in Richtung des niederländischen Doppeltorschützen Wout Weghorst: „Was guckst du so, Dummkopf?“

Brasiliens Fußball-Legende Pelé hat Superstar Neymar nach dessen 77. Tor für die Seleção gratuliert.

Bittere Glückwünsche: Pelé gratuliert Neymar zu 77. Tor

11:30 Uhr: Brasiliens Fußball-Legende Pelé hat Superstar Neymar nach dessen 77. Tor für die Seleção gratuliert. „Leider ist das nicht der glücklichste Tag für uns, aber du wirst immer die Quelle der Inspiration sein, die viele sich so wünschen“, schrieb der 82-Jährige nach dem WM-Aus der Brasilianer bei Instagram. Im Viertelfinale gegen Kroatien hatte Neymar in der Verlängerung (105. Minute+1) das 1:0 erzielt. Durch seinen 77. Treffer war er mit Pelé gleichgezogen. Dennoch hatte die Seleção später noch im Elfmeterschießen verloren.

Pelé im Jahr 2014 mit dem WM-Pokal. Foto: AFP

„Ich habe dich aufwachsen sehen, habe dich jeden Tag angefeuert und endlich kann ich dich dazu beglückwünschen, mit meiner Anzahl an Toren für die Seleção gleichgezogen zu sein“, schrieb Pelé, der sich wegen einer Krebserkrankung derzeit im Krankenhaus in São Paulo befindet. „Wir beide wissen, dass das viel mehr als eine Zahl ist.“

Schweinsteiger schwärmt von Messi

11:00 Uhr: Auch Bastian Schweinsteiger hat sich vor Lionel Messi verneigt. Der 35-Jährige sei der Mann für die entscheidenden Momente, schrieb der deutsche Ex-Weltmeister nach dem Einzug der Argentinier in das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bei Twitter: „Diese Leidenschaft, diese Freude - er will es wirklich.“

Messi hatte die Argentinier am Freitag mit einer weiteren persönlichen Gala in die Runde der besten Vier geführt. Er hatte ein Tor famos vorbereitet, das zweite gegen die Niederlande per Strafstoß selbst erzielt. Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte er im Elfmeterschießen seinen Versuch ebenfalls verwandelt. „Ganz Argentinien wünscht ihm den WM-Titel und ich bin mir sicher, viele andere auch“, schrieb Schweinsteiger.

Giftduell zwischen Messi und Weghorst:

9.50 Uhr: Selbst nach dem Schlusspfiff des giftigen Karten-Rekordspiels bei der Fußball-WM ging der Zoff weiter. Im Mittelpunkt: Lionel Messi, Kapitän des WM-Halbfinalisten Argentinien und Wout Weghorst, ehemaliger Bundesliga-Profi, der beim aufgeladenen Viertelfinalduell mit einem Doppelpack die Niederländer in die Verlängerung gerettet hatte. Im Elfmeterschießen hatten sich dann die Argentinier durchgesetzt.

In einem Interview des argentinischen Senders TyCSports blickte Messi nicht in Richtung des Reporters, der ihm eine Frage zu stellen versuchte, sondern mit ernst-böser Miene zu Weghorst, wie der Sender berichtete. „Was guckst du so, Dummkopf? Was guckst Du so, Dummkopf“, giftete Messi. Sichtlich irritiert versuchte der Reporter, den aufgebrachten Argentinier zu beruhigen, fasste ihn leicht an die Schulter und meinte: „Ruhig, ruhig.“

Wie Messi danach erklärte, habe die 19 angefangen zu provozieren, als er auf den Platz gekommen sei - Weghorst trägt die Nummer 19, er war von Trainer Louis von Gaal in der 78. Minute eingewechselt worden. In der 83. hatte er zum 1:2, in der elften Minute der Nachspielzeit zum 2:2 getroffen.

Messi nach Weghorst-Attacke am Boden

Nach seinem ersten Treffer war Messi beim Wiederanstoß nach einer Attacke von Weghorst zu Boden gegangen. Mit 15 Gelben Karten hatte Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz so viele wie noch nie bei einem WM-Spiel verteilt. Zu eskalieren drohte die Lage, als Leandro Paredes erst einen Gegenspieler umgrätschte und den Ball dann in Richtung der niederländischen Ersatzbank drosch. Es kam zur Rudelbildung.

„Ich möchte nicht über Schiedsrichter sprechen, weil du bestraft werden kannst. Du kannst nicht sagen, was du denkst“, sagte Messi, der sich nach den ersten 45 Minuten eingehend noch auf dem Platz mit Antonio Mateu Lahoz unterhalten hatte. Der Referee, der Messi vor gut zwei Jahren in einem Spiel des FC Barcelona vier Tage nach dem Tod von Diego Maradona für eine Trikotaktion als Tribut verwarnt hatte, sei dem Spiel aber nicht gewachsen gewesen, meinte Messi.

Brasilianer wünschen sich Guardiola als neuen Trainer

7:30 Uhr: Brasiliens Fußballfans wollen nach dem Viertelfinal-Aus in Katar den Traum von der Hexa, dem sechsten WM-Titel, am liebsten in die Hände des spanischen Supertrainers Pep Guardiola legen. Der Meistermacher von Englands Topklub Manchester City ist nur wenige Stunden nach dem erneuten WM-K.o. der Selecao beim 2:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien (1:1 n.V.) gleich in mehreren Umfragen Favorit auf die Nachfolge vom noch am Abend zurückgetretenen Tite.

Im Internetportal Globoesporte sprachen sie bis kurz vor Mitternacht über 32 Prozent für den ehemaligen Bayern-Coach und Titelsammler beim FC Barcelona aus. Auch bei UOL Esporte gehen fast ein Drittel der Stimmen auf den Spanier. Nummer eins in der Fangunst ist dort aber der Portugiese Abel Ferreira, der in diesem Jahr SE Palmeiras zur brasilianischen Meisterschaft und in den letzten Jahren zum Pokalsieg 2020 sowie den Copa-Libertadores-Triumphen 2020 und 2021 geführt hatte.