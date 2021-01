Yoav Lumbroso: Frankreich staunt über quirligen Ex-Eisenacher

Limoges. Als quirliger Mittelmann des ThSV Eisenach war Yoav Lumbroso etwas mehr als ein Jahr lang einer der Publikumslieblinge unterhalb der Wartburg. Im vergangenen Sommer heuerte der junge Israeli beim französischen Erstligaaufsteiger Limoges Handball (LH) an. Und wie in Eisenach schlug er auch in der Hauptstadt des Départements Haute-Vienne auf Anhieb ein. Anfang Dezember würdigte ihn die Zeitung "Le Popoulaire du Centre" als eine der Entdeckungen der neuen Saison. Die Überschrift lautete: "Yoav Lumbroso, das kleine Phänomen von Limoges Handball".

Vor der Serie organisierte die "National Handball League" ihren traditionellen Medientag. Am Ende dieses Treffens drehte die NHL ein kurzes Video mit den Kapitänen, die mehr oder weniger ungewöhnliche Fragen beantworten mussten. Eine lautete: In welchem ​​Verein spielt Yoav Lumbroso? Nur einer gab die richtige Antwort, und dies eher zufällig, alle anderen konnten mit dem Namen nichts anfangen.

"Dieses Video hat mich nicht verletzt oder verärgert, es hat mich hauptsächlich motiviert", wird Lumbroso von "Le Popoulaire" zitiert. Für den 20-Jährigen sei es normal, dass ihn, der in Deutschlands zweiter Liga spielte, in Frankreich niemand kannte. Ein Vierteljahr später dürfte jeder Spieler der Liga wissen, wer in der Rückraummitte von LH wirbelt. Denn der 1,72 Meter kleine und 74 Kilogramm wiegende junge Mann überzeugte mit Spielwitz, Tricks und einigen spektakulären Toren, bei denen er die Abwehrhünen düpierte. So auch im Spiel gegen die Weltklasse-Mannschaft von Paris St. Germain, wenngleich Limoges letztlich mit 20:42 deutlich unterlag.

Insgesamt spielt der Zweitligavizemeister als Aufsteiger jedoch eine starke Rolle im bisherigen Saisonverlauf. Mit 17:9 Punkten rangiert das Team aus Limoges in der 16 Teams umfassenden Liga auf Rang vier. Auf Titelkurs ist einmal mehr Paris (26:0 Punkte), dahinter folgen Montpellier (18:4) und AIX aus Aix-en-Provence (18:2). Lumbroso war in allen 13 Partien dabei und erzielte 23 Tore bei einer Wurfeffizienz von 61 Prozent. Eine Zeitstrafe erhielt der Wirbelwind noch nicht. Verständlich, denn er wird nur im Angriff eingesetzt. Zu seinem Verdruss: "Ich würde auch gerne in der Verteidigung spielen und nicht nur in der Offensive. Ich frage Trainer Tarik Hayatoune immer wieder. Denn für mich wird Handball auf beiden Seiten des Feldes gespielt“, so Lumbroso.

Bis zum Alter von 13 Jahren spielte er Fußball, ehe zum Handball wechselte. Dass er oft der Kleinste auf dem Parkett ist, stuft er mittlerweile sogar als Vorteil ein. Wenn er größer wäre, so meint Lumbroso, könnte ich nicht das tun, was ich heute tue." Trotzdem hätte er beinahe als 18-Jähriger mit dem Handball aufgehört. Doch dann rückte er nach einer Deutschlandreise mit der Junioren-Nationalmannschaft in den Fokus des ThSV, der für ihn zum Sprungbrett werden sollte.

Wegen der am 13. Januar beginnenden Weltmeisterschaft pausiert die französische Liga. Lumbruso ist derzeit in Israel bei einem Lehrgang der Nationalmannschaft, die in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 im März auf Litauen und Island trifft.

Hier sind einige der besten Lumbroso-Tore zu sehen:https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1GGcXY3sD6-GJ9uvcY-LY8bPkSI4ShXPkx4GRyei28yb4OyW0EJVJrm_4&v=3WbzuNBFIrg&feature=youtu.be