Mit dem jungen Israeli hat Handball-Zweitligist ThSV Eisenach einen Publikumsliebling verloren. Er spielt künftig in Frankreichs 1. Liga LNH.

Yoav Lumbroso wechselt nach Frankreich

Eisenach. Yoav Lumbroso geht künftig für den französischen Erstliga-Aufsteiger Limoges Handball 87 auf Torejagd. Der Zweitliga-Vize vermeldete die Verpflichtung des Israelis, der während der Punktspielunterbrechung in der 2. Handball-Bundesliga seinen bisherigen Club, ThSV Eisenach, um sofortige Auflösung seines Vertrages gebeten hatte. Der Spielmacher, der im Januar 2019 zum ThSV stieß und mit seiner quirligen, trickreichen Spielweise schnell zu einem Publikumsliebling der ThSV-Fans wurde, unterschrieb bei den Franzosen einen Zweijahresvertrag.

„Ich bin froh mit Limoges bei einem Club zu unterschreiben, der sich entwickelt und jedes Jahr Forschritte macht. Ich bin beeindruckt mit welcher Dynamik all das erreicht wurde, der Verein wirkt seriös und gut organisiert“, so Lumbroso in einer Vereinsmitteilung. Die Clubleitung von Limoges bezeichnet den israelischen Nationalspieler als „eine Wette auf die Zukunft“.