12. Eisweihnacht in Ilmenau

Zauberhaft gute Feen in Ilmenau

Unter dem Motto „Die gute Fee“ wird es zur diesjährigen Eisweihnacht vom Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit Ilmenau (VSS) sowie Eiskunstläufern des EC Ilmenau am kommenden Sonnabend ab 15.30 Uhr und ein zweites Mal ab 17.30 Uhr ein Tanztheater auf dem Eis mit in der Ilmenauer Eishalle geben.

Mittwoch zur Generalprobe waren in der Eishalle 50 Eiskunstläufer und 40 Helfer dabei. Die Eisweihnacht 2019 führt am kommenden Sonnabend in die Märchenwelt der Feen und bietet eine farbige Eisrevue. Karten gibt es vorab in der Ilmenau-Information. Die Preise liegen für den Sitzplatz bei 10 Euro (Kinder bis zwölf Jahre zahlen 7 Euro. Stehplätze kosten 7 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 3 Euro.

Die Eisweihnacht gibt es wieder am Sonnabend 15.30 Uhr und 17.30 Uhr in Ilmenau. Foto: René Röder

Sina Pillasch lieferte auch in diesem Jahr wieder das Drehbuch der Eisrevue und übte das Szenarium mit den Ilmenauer Eiskunstläufern und zahlreichen Helfern des VSS seit Monaten akribisch ein. „Es ist erstaunlich, wie Jahr für Jahr jeder der vielen Helfer in seiner Aufgabe aufgeht und am Ende nicht mit Geld, aber mit leuchtenden Kinderaugen belohnt wird.“ So entstand auch die diesjährige Weihnachtsgeschichte, quasi als Dank für die lange aufwendige Hilfe.

Das Grundthema, dass sich durch die Eisrevue zieht, ist: Wie wird man zur guten Fee und welchen Gefahren können einer Fee begegnen, wenn sie immer nur zum Helfen da ist, aber vielleicht auch mal selbst einmal Hilfe braucht?“ Zwei Feen, dargestellt von den EC-Eiskunstläuferinnen Shiyin Liu und Leni Frankenberg, die Prüfungen ablegen müssen, um ein Zertifikat als Feen zu erlangen und da einige Überraschungen erleben und Hindernisse überwinden müssen.

Der Termin Sonnabend ist für die nunmehr schon 12. Ilmenauer Eisweihnacht neu. Besonders, um näher an den 1. Advent zu rücken, Terminüberschneidungen mit anderen Ilmenauer Vorweihnachtsveranstaltungen zu vermeiden und so noch mehr Besucher anzulocken.

Seit 2008 veranstalten VSS und EC Ilmenau ihre „Eisweihnacht“ in der Eishalle Ilmenau. Anfangs war es ein Versuch, etwas Neues zu probieren. Doch der Ruf nach Fortsetzungen wurde schnell laut. In Kooperation mit dem Eissportclub Ilmenau wurde die Eisshow zur beliebten Vorweihnachtsgala und beim VSS nutzt man die Vorbereitung der Gala zum Mitmachangebot. „Jeder kann aktiv helfen, mitmachen, vor oder hinter der Kulisse“, so Ute Oberhoffner vom Verein. Schon im Sommer werden meist im Ilmenauer Jugendclub Oasis beim VSS Kulissen aus Pappe erstellt, bemalt, Requisiten genäht und auch spontane Ideen umgesetzt. Mit der Sektion Eiskunstlauf wird das Bühnenbild in die Choreographie eingebunden und Sina Pillaschs „Drehbuch“ immer wieder verfeinert und perfektioniert.

Die Produktion dieser Eis-Show lief da schon zehn Monate. Sie beginnt traditionell im Januar. Bis April steht das Buch und das Szenarium. Die Choreografie auch die Begleitmusik und Hörbestandteile sind dann ausgearbeitet. Anschließend wird von den Eiskunstläufern alles im Spiegel-Trainingsraum immer wieder angepasst und Abläufe auf die Sekunde abgestimmt. Erst Mitte Oktober können auf dem dann aufgebrachten ersten Eis in der Eishalle auch wirklich die Eisrevue-Abläufe erprobt werden. Tests der Licht- und Tontechnik kommen hinzu. Sina Pillasch: „Spätestens dann müssen alle Abläufe für die Show stehen.“ Dennoch werden Verbesserung in den Proben erkannt und auf und neben dem Eis einstudiert, auch an Requisiten oder der Feinabstimmung mit den „Bewegten Kulisse“ der Theaterkids Unterpörlitz vorgenommen, die ja nicht im Wege stehen dürfen. Und es wird immer und immer wieder geprobt.

Nervosität und Spannung wachsen, nach der Generalprobe Mittwochnachmittag ganz besonders. Knapp 100 freiwillige kleine und große Helfer werden auch bei der 12. Auflage mitwirken. Aber was kann schon schief gehen, wenn die guten Feen auch am Sonnabend über die Eisweihnacht in Ilmenau wachen?