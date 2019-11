Unter dem Motto „Die gute Fee“ wird es zur inzwischen 12. Eisweihnacht vom Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit Ilmenau, kurz VSS, sowie Eiskunstläufern des EC Ilmenau am kommenden Sonnabend ab 15.30 Uhr und ein zweites Mal ab 17.30 Uhr wieder eine Eistanz-Show in der Ilmenauer Eishalle geben. Karten gibt es an der Hallen-Kasse und vorab in der Ilmenau-Information. Die Preise liegen für den Sitzplatz bei 10 Euro (Kinder bis zwölf Jahre zahlen 7 Euro). Stehplatzkarten sind für 7 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 3 Euro, zu haben.