Zehn Medaillen bei Hallenkreismeisterschaft für den MTV Greußen in Weißensee

Weißensee/Greußen Zum ersten Mal dabei und gleich abgeräumt: Die Leistungen der Nachwuchssportler aus der Salamistadt können sich sehen lassen

Der MTV Greußen trat in diesem Jahr mit der Abteilung Kindersport das erste Mal bei der Hallenkreismeisterschaft in der Leichtathletik in Weißensee an. Diese war ausgeschrieben von Jahrgang 2017 und jünger bis zum Geburtsjahr 2012/2013 als ältestem Jahrgang. In fünf Disziplinen Rundenlauf, Dreierhopp aus dem Stand, Medizinballschocken, Sprint und Staffellauf wurde um Medaillen gekämpft. Gemeldet waren 127 kleine Sportler aus Kitas, Vereinen und Schulen. Am stärksten war die TGS Greußen mit einer Gruppe von 30 Kindern vertreten.

Für den MTV Greußen starteten zwei Jungs und zwei Mädchen der Jahrgänge 2017 und 2018 in Begleitung von Carina Rolle. Fleißig haben die Kinder dafür trainiert, teils sogar mit zusätzlichen Einheiten. Dieser Einsatz und diese Vorbereitung hatte sich gelohnt. Der Verein ist sehr stolz auf das tolle Ergebnis von fünf gewonnenen Medaillen. Außerdem gewann eine Teilnehmerin der Kindersportgruppe, die inzwischen die erste Klasse an der TGS Greußen besucht und für diese antrat, weitere fünf Medaillen. Also insgesamt zehn Medaillen für Sportlerinnen und Sportler des MTV.

Auch frühere Kindersportteilnehmer, die inzwischen in die Schule gehen und in andere Angebote innerhalb des Vereins übergegangen sind, konnten sich über Medaillen freuen, was für den ausgezeichneten Trainingsstatus, der im MTV aktiven Kinder spricht. Aber auch für die hervorragende Arbeit der Übungsleiterinnen Elvira Sachse und Carina Rolle. Der Tag in Weißensee hat allen Beteiligten sehr gut gefallen, sodass es nicht die letzte Teilnahme gewesen sein soll.