Zu oft auf der Strafbank: Erfurter Black Dragons ohne Rhythmus und Punkte

Erfurt Zu viele Nickeligkeiten lassen den Erfurter Drittligist zu keiner Zeit richtig in Tritt kommen. Hannover nutzte die Überzahl cleverer und nimmt den Lohn mit nach Hause

Haufenweise Strafen, fünf Tore, null Punkte: Die Black Dragons konnten den Schwung aus den zwei vorangegangenen Siegen nicht mitnehmen. Zwei Tage nach dem 4:2 in Herford verloren sie vor 900 Zuschauern gegen die Hannover Indians mit 1:4 (0:0, 0:1, 1:3), verbleiben aber an vierter Stelle der Eishockey-Oberliga Nord.

Noch einmal keimte Hoffnung. Zehn Minuten lang warfen die Thüringer alles nach vorn, um vielleicht doch noch das Ruder herumreißen zu können. Doch das Bilderbuchtor von Tom Banach, der Gäste-Keeper Brett Jaeger wunderbar ausgespielt und die Lücke gefunden hatte (50.), blieb ohne Wirkung. Die Erfurter Angriffe in der weiter von zahlreichen Nickeligkeiten geprägten und teils überharten Partie verpufften zumeist.

Bitter für die Black Dragons, die mit Arnoldas Bosas (verletzt, 45.) sowie Enzo Herrschaft (Spieldauerstrafe, 1.) zwei Spieler eingebüßt hatten.

Das erste Drittel kehrte bereits ein giftiges Verhältnis zwischen beiden Teams zutage. Fünf Sekunden waren vergangen, schon hatten sich die Erfurter und Hannoveraner ineinander verkeilt und hauten zu. Fast eine gesamte Spieldauer war angesichts der 56 Strafminuten im Auftaktdrittel zusammengekommen. Für Enzo Herrschaft der Anfang vom Ende. Durch die Keilerei nach fünf Sekunden mit Dennis Palka durfte er zum Duschen. Kurz vor Ende erging es Igor Bacek auf der Gegenseite ebenso. Für sein Foul an Harrison Reed kassierte er ebenso eine Spieldauerstrafe (56.).

Indians im Powerplay effektiver

Die Gäste störte der Verlust ihres Stürmers weniger. Den Erfurtern dagegen fehlten Leistungsträger, um noch einmal kontern zu können. Ohnehin hatten sie Mühe, in der bei 110 Strafminuten oft un­terbrochenen Partie in ihren Rhythmus zu finden. Chancen waren da, auf beiden Seiten und immer wieder auch in Überzahlsituationen. Allerdings hatten nur die Indians durch Matias Varttinen (38.), Dante Salituro (43.) und Christian Hausinger (48.) im Powerplay entscheidend getroffen. Varttinen setzte den Schlusspunkt (60.).

Gästecoach Thomas Greg nahm nach den zuletzt weniger erfolgreichen Auftritten gern die wertvollen Punkte mit nach Hause. Er hob eine Teamleistung hervor. „Wir haben unseren Fluss nicht gefunden“, merkte hingegen Drachen-Trainer Raphael Joly an. Im Fünf-gegen-Fünf sei das Spiel in Ordnung gewesen. Das gab es am Sonntag nicht allzu oft.