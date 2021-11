Zu viele Strafen verhindern nächsten Sieg der Drachen

Arnoldas Bosas (vorn), dem beim 8:2 gegen Hannover wie Keil und Beach fünf Scorerpunkte gelangen, erzielte in Herne das einzige Drachentor.

Herne. Black Dragons verlieren nach dem 8:2-Heim-Coup gegen den Meister der Eishockey-Oberliga Nord mit 1:5 in Herne. Drei „böse Jungs“ verhindern, dass Erfurt seinen Rhythmus findet.

Mit demselben, noch immer ersatzgeschwächten Aufgebot wie beim sensationellen 8:2-Heimsieg am Freitag gegen den amtierenden Meister Hannover Scorpions haben die TecArt Black Dragons am Sonntagabend beim bislang unter Wert spielenden Mitfavoriten der Eishockey-Oberliga Nord, den Herner EV Miners, die nächste Überraschung verpasst. Die Drachen verloren bei den Westfalen mit 1:5 und rutschten in der Tabelle auf Platz neun ab.

Zu viele Strafzeiten (Bosas, Banach, Beach) sorgten dafür, dass die Gäste nicht ihren Rhythmus fanden und zudem gleich drei Tore – das 1:0 und 2:0 durch Marsall, das vorentscheidende 4:1 durch Hüfner – in Unterzahl kassierten. Der einzige Treffer für Erfurt gelang Bosas zum zwischenzeitlichen 1:3.