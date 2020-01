Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zufriedene Gurkendiebe

Zum inzwischen legendären „Gurkenglasturnier“ der Abteilung Tischtennis des SV Empor Buttstädt kam es am letzten Samstag des Jahres 2019. Wie es zu dem Namen kam? Vor über 40 Jahren, als kleine Geschenke und Preise noch die Sportherzen erwärmten, fand das Gurkenglasturnier seinen Anfang. Seither war es für jeden Sieger eine Ehre, den Hauptpreis – ein Glas Gurken – zu gewinnen. Hauptsponsor und Initiator Gerd Kreikenboom sicherte sich anfangs regelmäßig selbst den Hauptpreis. Vielleicht war im Hinterkopf des Gebers auch noch die zu DDR-Zeiten bekannte TÜKOFA (Thüringer Konservenfabrik) Buttstädt. Heutzutage ist es ein vereinsinternes Turnier, das als Doppelturnier ausgetragen wird und immer zwischen Weihnachten und Neujahr in der Punktspielpause stattfindet.

Auch in diesem Jahr wollten doch recht viele Sportfreunde ein paar Weihnachtsganspfunde abtrainieren. Somit traten neun Doppelpaarungen an. Nach spannenden Spielverläufen mit knappen Ergebnissen setzte sich das Doppel Moritz Gerhardt/Frank Edelmann durch.

Es war für die Buttstädter Tischtennisspieler der launige Abschluss einer erfolgreichen Hinrunde. Die erste Mannschaft steht auf dem zweiten Platz in der 3. Bezirksliga, knapp hinter den favorisierten Sportfreunden Leubingen II. Die zweite und dritte Mannschaft spielen in der 1. Kreisliga und belegen dort aktuell den ersten und zweiten Platz. Die vierte Mannschaft, wie immer mit Jugendspielern gespickt, ist derzeit guter Zweiter in der 2. Kreisliga. Die erste Jugendmannschaft der Buttstädter belegt in der Jugendkreisliga den dritten Platz, die zweite Jugendmannschaft den letzten. Diese wird wegen Personalmangels in der Rückrunde zurückgezogen – der einzige kleine Wermutstropfen.