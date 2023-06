Souverän: Mit einem 5:1 gegen den Cöthener HC II sicherte sich der Erfurter HC den Aufstieg in die Mitteldeutsche Feldhockey-Oberliga. In seinem letzten Spiel nach 18 Jahren in der ersten Mannschaft legte Christian Balles (2. von links hinten) das 1:0 auf und erzielte das 2:0.