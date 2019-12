Zum Tod von Roland Matthes: Rückwärts zur Legende

Als wir uns das letzte Mal trafen, verabredeten wir uns für seinen nächsten Besuch in Erfurt unverbindlich zum Kaffeetrinken. „Ich habe Zeit“, sagte Roland Matthes da. Doch wer konnte ahnen, dass die Zeit so knapp bemessen war?

Völlig unerwartet ist der viermalige Olympiasieger und erfolgreichste deutsche Schwimmer im baden-württembergischen Wertheim nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren verstorben.

Zwei Stunden lang unterhielten wir uns vor rund zwei Jahren an seinem Lieblingsplatz in Erfurt. Während des gesamten Gesprächs am ehemaligen Hermannsbad stand er, „weil das besser für die Körperachse ist.“ Im ehrwürdigen roten Backstein-Gebäude hatte er einst mit Schwimmen begonnen. Noch vor der Schulzeit, er war 5, zog die Familie von Pößneck nach Erfurt, der Vater hatte einen gut bezahlten Job in der Druckerei bekommen.

Zu Besuch in der Schwimmhalle mit seinem Namen. Foto: Sascha Fromm / TA

Dass er bei einer Sichtung als Zehnjähriger für das Schwimmen ausgewählt wurde, führte er vor allem auf seine „langen Tentakeln“ zurück. Diese Entscheidung brachte für ihn aber einen unschätzbaren Vorteil: „Ich konnte von da an grenzenlos warm duschen, denn zu Hause hatten wir nur einen Badetag im Betrieb meines Vaters.“

In der 7. Klasse wäre die Karriere fast vorbei

Am Anfang der sportlichen Karriere wurde ihm jedenfalls immer wieder eine gewisse Talentlosigkeit bescheinigt. „Mein größter Erfolg anfangs war, dass ich auf der 25-Meter-Bahn nicht abgesoffen bin.“ Doch dank seiner körperlichen Hebel-Verhältnisse durfte er auf die Sportschule in Erfurt.

Einen Leistungssprung vollzog er allerdings nicht, in der 7. Klasse sollte Matthes deshalb die KJS wieder verlassen. Es hätte keinen Sinn. Doch die Mutter rebellierte. Und als die Erfurter Turbine-Schwimm-Gruppe schließlich eine neue Trainerin bekam, hielt Roland Matthes nicht mehr nur beim Duschen lange durch, sondern er quälte sich fortan auch im Wasser.

Marlis Grohe setzte andere Trainingsschwerpunkte und veränderte zugleich hart, aber herzlich die Einstellung ihres Schützlings. Sie mahnte dessen lockere, ja manchmal sogar schlampige Art an, fand Worte und Methoden, die Wirkung zeigten. Zu den ersten Lernerfolgen im täglichen kilometerlangen Training zählte unter anderem eine korrekte Rückenwende.

Die Fachwelt nennt ihn den „Schwimm-Mozart“

„Als ich die beherrscht habe, ging es bei mir spürbar vorwärts“, sagte Roland Matthes. Er wurde immer besser und schneller, niemand konnte ihn mehr aufhalten. Marlies Grohe hatte ihn zu einem Künstler im Wasser geformt, seine Eleganz brachte ihm den Spitznamen „Schwimm-Mozart“ ein.

Zweisamkeit: Roland Matthes mit Ehefrau Daniela beim Ball des Sports 2017 in Wiesbaden. Foto: Joerg Halisch / Imago / imago images/Jörg Halisch

Ab 1967 folgte eine einmalige Siegesserie. Der Thüringer holte viermal Gold und vier weitere Medaillen bei Olympia, schwamm 21 Weltrekorde, blieb sieben Jahre auf den Rückenstrecken ungeschlagen und trieb die US-Amerikaner zur Verzweiflung. Konkurrent Mitch Ivey hatte sogar ein Matthes-Foto als Motivation auf seinem Nachttisch stehen. Es nutzte nichts. Alle Welt verehrte Roland Matthes.

Das änderte sich auch nicht nach dem Karriereende 1976. Nach dem Mauerfall, als er schon das Sport- und Medizinstudium absolviert hatte, wurde ihm allerdings der Aufenthalt in seiner Heimat in Erfurt schwer gemacht.

Nach der Wende verlässt er seine Heimat

Er sprach rückblickend „von Neidern, von Reaktionen die geschmerzt haben. Dabei hatte ich mir keinerlei Allüren geleistet“. Roland Matthes packte seine Koffer und ging im Jahre 1990 in den Westen. Zunächst nach Kaiserslautern, dann zum Olympiastützpunkt in Tauberbischofsheim, wo er sich um physiologische Trainingssteuerung kümmerte, unter anderem Franziska van Almsick mit Rat und Tat zur Seite stand. Danach arbeitete er in Marktheidenfeld als niedergelassener Orthopäde, betonte dabei stets, ein Verfechter der konservativen Medizin zu sein. „Eine Operation ist für mich immer die allerletzte Behandlungsmöglichkeit. Denn Ursachen für viele körperliche Beschwerden liegen darin begründet, dass sich die meisten Menschen zu wenig und falsch bewegen.“ Roland Matthes, der einst mit Schwimmerin Kornelia Ender vier Jahre verheiratet war und die letzten zwei Jahrzehnte mit seiner dritten Ehefrau Daniela verbrachte, fürchtete nie Auseinandersetzungen. Weder im Wasser, am Beckenrand als ARD-Experte, noch im Beruflichen oder im Privaten.

„Die Erfolge, die Medaillen sind Vergangenheit“

Und Nostalgie bedeutete ihm dabei nie etwas . „Warum auch?“, lautete seine Gegenfrage am Hermannsbad. „Die Erfolge, die Medaillen sind Vergangenheit.“ Aber er war stolz darauf, dass die ehemalige Südschwimmhalle in Erfurt seit 2011 seinen Namen trägt. „Denn Thüringen ist noch Heimat für mich.“ Deshalb würde er auch regelmäßig zu Besuch kommen.

Seine Fitness hole er sich weniger durch regelmäßiges Schwimmen, „denn ich bin vor allem ein überzeugter Warmduscher geblieben.“ Joggen, Yoga und Dehnübungen wären für die eigene Gesundheit wichtig. Das würde er auch noch mal genauer erläutern. Bei einem Kaffee, beim nächsten Treff…

Hintergrund: 21 Weltrekorde und sieben Jahre unbezwungen

Roland Matthes wurde am 17. November 1950 in Pößneck geboren und studierte in Jena Medizin. Er schwamm im Verein SC Turbine Erfurt. Sieben Jahre blieb Matthes über die Rückenstrecken unbesiegt – von April 1967 bis August 1974 schlug er immer als Erster an und erzielte 21 Weltrekorde. Bei seinen insgesamt drei Olympia-Teilnahmen holte er neben vier goldenen Medaillen noch je zwei Mal Silber und Bronze. Er wurde dreimal Welt- und fünfmal Europameister – auch weil er einen unglaublichen Schwimmstil hatte, der von der Konkurrenz bestaunt wurde. Sieben Mal wurde er in der DDR zum „Sportler des Jahres“ gewählt. 1981 wurde er in die „International Swimming Hall of Fame“ in Fort Lauderdale/Florida aufgenommen. 2004 zeichnete ihn die Stiftung Deutsche Sporthilfe mit der „Goldenen Sportpyramide“ aus. Seit 2006 ist er Teil der Ruhmeshalle des deutschen Sports.

Stimmen zum Tod von Roland Matthes

Uwe Brinkmann, Vizepräsident des Deutschen Schwimm-Verbandes: Mit Roland Matthes hat uns nicht nur einer der erfolgreichsten Schwimmer verlassen, sondern auch ein stets hilfreicher Mensch, der immer Brücken schlagen wollte – innerdeutsch zwischen Ost und West ebenso wie zwischen älteren und jüngeren Sportlergenerationen.

Bode Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen: Ein großer Sportler ist viel zu früh von uns gegangen. Viele junge Schwimmer waren von ihm inspiriert.

Andreas Bausewein, Erfurter Oberbürgermeister: Trotz seiner großen sportlichen Erfolge ist Roland Matthes ein Mensch ohne Allüren gewesen. Zu Recht ist die Erfurter Südschwimmhalle nach ihm benannt.

Franziska van Almsick, frühere Weltklasse-Schwimmerin: Ich hätte noch so vieles sagen können … eines meiner größten Vorbilder ist viel zu früh verstorben – Roland Matthes. Danke für Deine Inspiration!

Roland Rynkowski, Chef der Weimarer Band Rest of best: Diese Nachricht ist sehr traurig, wir haben nicht geahnt, dass er so schwer krank ist. Ein guter Freund, der auch bei unserem 30-jährigen Band-Jubiläum in Weimar dabei war. Ich habe ihn sehr geschätzt, weil er so verlässlich war.

Michael Modde, Bürgermeister von Matthes’ Geburtsstadt Pößneck: Roland Matthes – eine Ikone – hat zwar nur kurze Zeit in Pößneck gelebt, er bleibt als Sohn der Stadt jedoch unvergessen.

Guido Kunze, Extremsportler aus Mühlhausen: Als DDR-Kind, dass sich für Sport interessiert hat, ist man um den Schwimmsport nicht herumgekommen. Ein ganz Großer!