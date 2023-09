US-Open: Schwere Entgleisung von Zuschauer bei Zverev-Sieg

New York. Der Sport rückte kurz in den Hintergrund: Beim Achtelfinal-Sieg von Alexander Zverev sorgen die Zwischenrufe eines Zuschauers für Entsetzen.

Alexander Zverev hat in seinem Achtelfinale bei den US Open von einer schweren verbalen Entgleisung eines Zuschauers berichtet. „Er hat den bekanntesten Hitler-Satz gesagt“, sagte der 26-Jährige am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) Mitte des vierten Satzes der Partie gegen den Italiener Jannik Sinner und zeigte in Richtung der Tribüne. „Das ist nicht zu akzeptieren, das ist unglaublich.“

Schiedsrichter James Keothavong ließ den Mann im Unterrang des Arthur Ashe Stadiums während der anschließenden Pause identifizieren, andere Zuschauer zeigten in dessen Richtung. Beim Stand von 6:4, 3:6, 6:2, 3:2 ging der Zuschauer begleitet von Sicherheitskräften von der Tribüne.

Alexander Zverev feiert umkräften Sieg bei den US Open

Am Ende durfte Zverev aber feiern: Völlig entkräftet breitete er die Arme aus, genoss den Jubel der Fans und brüllte seine Freude in den New Yorker Nachthimmel. In einem epischen Tennis-Krimi über 4:41 Stunden kämpfte sich der Olympiasieger in der schwülen Mitternachtshitze ins Viertelfinale der US Open.

Der 26-Jährige setzte sich mit 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 gegen den leicht favorisierten Italiener Sinner durch und verwandelte um 1.40 Uhr den Matchball. Nun steht Zverev vor einer noch schwereren Aufgabe: In der Runde der besten Acht kommt es zum Duell mit Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien.

Alexander Zverev: Ich hätte mich gefreut, wenn wir kürzer gespielt hätten

„Das ist einer der besten Momente meiner Karriere“, schwärmte Zverev. „Das ist das, wofür ich lebe, das liebe ich. Ich hätte mich gefreut, wenn wir etwas kürzer gespielt hätten.“

Bei 27 Grad zu Matchbeginn, hoher Luftfeuchtigkeit und stickiger Luft in der Arena kämpften beide Spieler bis zum Umfallen. Mit Eis kühlter Zverev Kopf und Nacken, wechselte mehrfach seine durchnässten Klamotten und die Schuhe. Sinner konnte zeitweise kaum noch laufen, rappelte sich aber wieder auf. Am Ende gab auch die überlegene Physis den Ausschlag für Zverev. (dpa)