Blick nach vorn: Felix Schümann will mit den formstarken Drachen nach der Zwangspause weiter punkten.

Wie alle Spieler der TecArt Black Dragons befindet sich Felix Schümann seit vergangenem Freitag in häuslicher Quarantäne. Am Donnerstag nach dem Training fühlte sich ein Spieler unwohl, die Schnelltests der Mannschaft am nächsten Tag ergaben drei positive Corona-Befunde. Zwei wurden inzwischen vom Labor bestätigt.