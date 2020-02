Lukas Rümpler kommt von der SG an der Lache Erfurt nach Arnstadt. Zwischenzeitlich spielte er in fünf Spielen in der Oberliga für Einheit Rudolstadt.

Zwei Abgänge und ein Neuer beim SV 09 Arnstadt

Nach Joel Klette (zurück zum SV Großrudestedt), verließ nun auch Maurice Szalkai den Fußball-Thüringenligisten SV 09 Arnstadt. Er wechselt zum FSV Sömmerda in die Landesklasse. Szalkai kam vor der Saison von den U-19-Junioren des FC Rot-Weiß, konnte in Arnstadt nicht Fuß fassen und spielte nur zu Saisonbeginn fünfmal in der Thüringenliga und zweimal im Pokal.

Auch Felix Müller beendete seine Laufbahn als Spieler, ist nun Co-Trainer des neuen Coaches Martin Hauswald. Beim SV 09 fallen länger Norman Koch nach erneuter OP am Sprunggelenk des linken Fußes sowie Nils Kurz, der kommende Woche am vorderen Kreuzband operiert wird, aus. Kevin Reinemann ist nach Leisten-OP in Cottbus im Aufbautraining, wird noch etwas brauchen, Felix Müller beendete seine Laufbahn als Spieler, ist nun Co-Trainer von Neu-Trainer Martin Hauswald. Dafür ist nach langer Pause durch seinen zweiten Kreuzbandriss Ex-Zweitliga-Profi Silvano Varnhagen wieder fit. Einziger Arnstädter Neuzugang ist Lukas Rümpler (Foto), der von der SG An der Lache Erfurt kam. Er absolvierte bereits im Dezember die komplette Hallenrunde mit. Raùl Victor Xavier Amarao, mit dem der Erfurter in Rudolstadt auch kurz in der Oberliga spielte, hatte ihn vermittelt.