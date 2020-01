Zwei Neue für neuen Schwung bei Motor Arnstadt

Jahresauftakt, neues Glück. Für das in der kompletten Hinrunde sieg- und punktlose Schlusslicht der Handball-Thüringenliga. Motor Arnstadt. Obwohl die Ausgangslage nach dem so „vermasselten“ Jahresabschluss mit der 25:33-Niederlage gegen den LSV Ziegelheim nicht wirklich hoffnungsvoll erscheint, ist die Hoffnung der Motor-Verantwortlichen ungebrochen, irgendwie doch in der Thüringenliga bleiben zu können – möglichst sportlich.

Arnstadt Handball-Chef Hendrik Möller: „Trotz der vier Punkte Rückstand auf Ziegelheim und dem letzten Tabellenplatz werden wir alles versuchen, in der Thüringenliga bleiben zu können. Dafür brauchen wir natürlich personelle Verstärkung. Nicht alles hat so geklappt, wie wir uns das erhofft hatten, aber zwei neue Spieler haben wir und die sind auch am Wochenende spielberechtigt“, ist Möller optimistisch.

Während trotz zahlreicher Angebote und Verhandlungen einige sicher geglaubte Verpflichtungen oder Ausleihen an Ablösen, Aufwandsentschädigungen oder Kleinigkeiten scheiterten, waren auch Befindlichkeiten im Rennen.

So „blitzte“ Keeper Sven Hilger überraschend nach einem Gespräch mit dem Trainer ab, war darüber derart enttäuscht, dass er bei Suhl/Goldlauter anheuerte. Zuvor hatte er einige Spieler ins Gespräch gebracht. So auch den Mazedonier Vasko Josifoski, ein ehemaliger Suhler Führungsspieler, der zuletzt in seinem Wohnort Zella-Mehlis spielte und durch seine Routine zum Gewinn für das Arnstädter Spiel werden könnte. Er trainierte schon im alten Jahr einige Male mit der Mannschaft, genau wie der 22-jährige Erfurter Tyron Leinhas, der vom HSC kommt. Leinhas soll die vakante Linksaußen-Position stärken, verfügt ebenfalls über Thüringenliga-Erfahrung. Vor einem Jahr spielte er noch für die HSG Werratal 05, davor in Bad Salzungen. Beide sind am Sonnabend ab 19.30 Uhr zum Rückrundenstart gegen die HSG Werratal 05 für die Arnstädter erstmals in der Jahnsporthalle am Ball.

Von dort sollte eigentlich auch Martin Hanták zurückkommen, der einstige slowakische Junioren-Auswahlspieler wechselte vor der Saison gemeinsam mit Benjamin Goller von Motor zu den Werratalern. Hendrik Möller: „Er wäre gern wieder zu uns gekommen, ihn hätten wir eine Arbeit als Kraftfahrer vermitteln können. Doch Werratal wollte ihn im Moment einfach nicht ziehen lassen, auch nicht in einer Art Ausleihe nicht. Schade. Er hätte uns wirklich helfen können und auch mehr Spielpraxis als zuletzt in Breitungen bekommen.“ Sein Wechsel ist vorerst geplatzt, aber Möller hat immer noch einige Leute an der Angel. „Wir müssen sehen, ob sich da vielleicht noch was machen lässt“, so Hendrik Möller.

Die HSG Werratal 05 war Motors Saison-Auftaktgegner. In Breitungen siegte der Ex-Regionalligist deutlich mit 42:15 (21:3). Das soll diesmal auf keinen Fall so deutlich abgehen. Motor-Trainer Michael Hüttner: „Wir sind natürlich krasser Außenseiter, werden das Spiel aber so lange wie möglich offenhalten wollen. Abgesehen von der Schlussphase gegen Ziegelheim, waren wir zuletzt auf einem guten Weg. Da müssen wir anknüpfen.“ Das Manko gegen Ziegelheim war die Konsequenz im Abschluss vor allem in den zehn Schlussminuten, Da traf Motor acht lang Minuten überhaupt nicht, leistete sich allein in dieser Phase neun Fehlwürfe bzw. Fehlpässe und traf zweimal den Pfosten. Von Vasco Josifoski und Tyron Leinhas wird da neben Alexander Heim und Vincent Barthel einiges erhofft.