Zwei Neue sollen Absturz der Erfurter Löwen verhindern

Die Basketball-Löwen werden größer. Vorerst als momentan abgeschlagenes Schlusslicht der dritten Liga Süd aber nur in der Körperhöhe. Vor der Partie am Samstag bei den Frankfurt Skyliners Juniors (15 Uhr) wurde mit dem 2,13 Meter großen Theo Turner ein Center aus der ersten englischen Liga verpflichtet, der für Erfurts Coach Florian Gut kein Unbekannter ist. Der Riese trainierte bereits 2014/15 in Recklinghausen unter Gut in der dortigen Regionalliga.

„Ich habe ihn nie aus den Augen verloren. Jetzt hatten wir die Chance, ihn zu holen. Und es hat geklappt.“ Kein Zweifel, mehr körperliche Präsenz unter den Körben kann den tabellarisch am Abgrund stehenden Erfurtern nur gut tun. Diese Präsenz allein wird aber nicht ausreichen, von nun an das Gros aller acht verbliebenen Hauptrunden-Partien und die der vermutlich anstehenden Playdowns – fast schon pflichtig – zu gewinnen. Mit dem 28-jährigen Adam Thosby steht eine weitere Verpflichtung kurz vor dem Abschluss. Der 1,90 Meter große Linkshänder, der als Spielmacher oder auf der Position zwei fungieren soll, besitzt die englische und australische Staatsbürgerschaft. Deshalb sind noch nicht alle Vertragsdetails unter Dach und Fach. Löwen-Manager Wolfgang Heyder beschwichtigt: „Der Spieler wird für uns spielen. Das ist schon mal sicher. Nur für Frankfurt wird’s noch nicht reichen.“ Indes: Diese Verpflichtungen machen eines deutlich: Die umtriebigen Löwen-Verantwortlichen versuchen alles, dem drohenden Abstiegsteufel doch noch von der Schippe zu springen. Denn nur dabei, statt mittendrin zu sein, ist derzeit sportlich-traurige Realität. Nach 14 gespielten Partien haben die Löwen gerade mal einen mickrigen Sieg auf ihrer Habenseite. Lang ist’s her. Am 13. Oktober 2019 gewannen sie in Gießen mit 73:70. Nachdem man als „Grünschnabel“ der Liga in der letzten Saison sogar die Playoffs erreicht hatte, kommt der Absturz danach mehr als überraschend. Aber er hat Gründe: Die Verantwortung im Spiel lastet auf zu wenigen Schultern. Wenn ein Robert Franklin, ein noch in der Hinrunde zurückgeholter Maximilian Kuhle oder ein Tobias Bode auch noch – so geschehen – verletzungsbedingt ausfallen, ist da niemand, der in die Bresche springt. Die ob ihres Talents hoch gehandelten Youngster vermochten bisher allesamt nicht in Andeutungen zu halten, was sie versprachen. Nun – auch mit den zwei Neuen im Gepäck – gilt es nur, nach vorn zu blicken. Zunächst nach Frankfurt. Da gibt es für die Löwen keine Alternative zu einem Sieg. Die Skyliners haben die letzten sechs Partien allesamt teils deutlich verloren.