Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Rot-Weiße und ein überraschender Pokal-Wunsch

Fußball-Oberligist FSV Martinroda hat am späten Donnerstagabend doch noch einmal personell zuschlagen können und zwei Spieler des zurückziehenden FC Rot-Weiß Erfurt verpflichtet. So kommen der 1,94 Meter große Innenverteidiger Jan Roschlaub und der gleichaltrige Mittelfeldspieler David Voigt zum FSV. Beide verdienten sich in der Regionalliga für den FC Rot-Weiß erste Sporen, spielten beide zuletzt zwei Jahre parallel für die U-19-Junioren und die Männer in der Regionalliga. Roschlaub 2018/19 in acht Spielen bis er sich im April 2019 am Fuß verletzte, nun wieder fit ist. Vogt war in insgesamt 14 Spielen, achtmal über die volle Zeit auf dem Platz.

Der Innendecker Jan Roschlaub (hinten) bedrängt für den FC Rot-Weiß den Bautzener Jonas Mack. Foto: Frank Stelnhorst Martinrodas sportlicher Leiter Dirk Keller freut sich, einen Tag vor Ablauf der Wechselfrist doch noch einmal doppelt fündig geworden zu sein, da geriet auf der Zielgeraden kurz noch ins Stocken. „Damit sind unsere Personalplanungen abgeschlossen. Wir wollten uns mit drei Spielern verstärken. Das haben wir für Defensive, Mittelfeld und Offensive richtig gut geschafft. Damit sollten nun nicht nur die Ausfälle kompensiert werden, sondern auch der Klassenerhalt gelingen.“ Nach Mohammed Al-Saeed (von der SpVgg. Geratal) kommen so zwei sehr gut ausgebildete Spieler quasi aus der Konkursmasse des FC Rot-Weiß. Trainer Robert Fischer, der die beiden immer im Blick hatte, sie auch zielgerichtet ansprach, zeigt sich begeistert. „Beide Spieler sind im qualitativen Bereich ein enormer Zuwachs.“ Jan Roschlaub Foto: Frank Steinhorst Nach Ausfall zahlreicher Leistungsträger, besonders Rudi Müller (Kniescheibenbruch) sowie Suliman und Pursch (Kreuzbandrisse) bestand beim FSV Martinroda dringender personeller Handlungsbedarf. In der Defensive lief es durch ständige Kurzausfälle zudem nicht konstant. Der 19-jährige Erfurter Jan Roschlaub kommt als Innenverteidiger mit einem Gardemaß von 1,94 Meter. Er durchlief alle Nachwuchsabteilung bei RWE und machte dann im Männerbereich erste Erfahrungen in der Regionalliga. Dem Debüt am 24. Februar gegen den Berliner AK folgten sieben Spiele, dann am 20. April gegen Victoria Berlin eine Verletzung am Sprunggelenk. Nun ist Roschlaub wieder fit, wollte zum Rückrundenstart für RWE wieder einsteigen. Doch nun ging es direkt nach Martinroda. „Er macht genau wie David Vogt derzeit sein Abitur. Ich glaube beide sind zu gut, um ewig bei uns zu bleiben. Sie haben einen Vertrag bis 30. Juni erhalten und können erst einmal Ausbildung und Fußball unter einen Hut bringen“, sagt Dirk Keller. David Vogt Foto: Frank Steinhorst Von Mittelfeld-Ass David Vogt schwärmt der FSV-Sportchef nach dem Donnerstagstraining ganz besonders: „Der bringt alles mit. Ist kopfballstark, schussgewaltig, spielstark – ein richtiger Bär!“ Vogt, gerade 19 geworden, wird im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen. Er gab am 24. März sein Regionalliga-Debüt gegen Nordhausen, ließ nach neun Spielen in der letzten Saison-Rückrunde nun fünf in der Hinrunde bis zu einer Verletzung folgen. Auch Vogt durchlief den RWE-Nachwuchs seit 2017, als er vom Fußball-Internat „Soccer City“ in Lengenfeld unterm Stein nach Erfurt kam. Heute beim zweiten Test gegen den VfB Sangerhausen sollen alle drei neuen Spieler dabei sein. Sonntag hofft der FSV Martinroda auf Losglück. Weil der FC Rot-Weiß nicht im Topf der Halbfinal-Auslosung ist, könnte es ein Freilos oder den nachrückenden SV 1879 Ehrenhain als günstigsten Gegner geben, oder die beiden großen Wacker Nordhausen beziehungsweise den FC Carl Zeiss Jena. Dirk Keller: „Wir haben uns beim Thüringer Fußball-Verband erkundigt. Im Moment ist noch nicht klar ob es ein ‚leeres Los‘ oder ein Freilos gibt. So einen Fall gab es noch nie, die Verantwortlichen wollen sich natürlich da absichern.“ Im Rahmen der Endrunde der Hallenlandesmeisterschaft am Sonntag in Apolda zieht 16.30 Uhr Bob-Olympiasieger Wolfgang Hoppe die Paarungen. FSV-Sportchef Dirk Keller: „Am liebsten wäre mir kein Freilos, wir sind uns hier alle einig, dass wir im Halbfinale lieber auch wirklich spielen wollen, daheim gegen einen richtig Großen“, so Keller.