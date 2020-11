Zwei schwere Heimspiele für die Black Dragons

Erfurt. Erfurts Eishockey-Oberligist empfängt am Freitag den Zweiten Tilburg und am Sonntag den Ersten Halle.

Nach ihrem guten Saisonstart mit drei Punkten aus zwei Spielen sind die Black Dragons Erfurt in der Eishockey-Oberliga Nord an diesem Wochenende erneut zweimal gefordert. Dabei dürfte auf den neuen Drachengoalie Konstantin Kessler viel Arbeit zukommen. Denn am Freitagabend (20 Uhr) empfangen die Erfurter die Tilburg Trappers, die in den letzten Jahren das Maß der Dinge in der Nordstaffel waren und derzeit Zweiter sind. Am Sonntag (16 Uhr) steht das Ostduell gegen die Saale Bulls Halle auf dem Programm, die als Spitzenreiter anreisen. Wen das Spiel interessiert, der kann die Drachen mit dem kostenpflichtigen Livestream (zu finden unter: www.black-dragons-erfurt.de) unterstützen.