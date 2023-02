Zwei späte Tore: Arsenal beendet Sieglos-Serie mit 4:2

London Der FC Arsenal hat im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft einen wichtigen Erfolg errungen.

Bei Aston Villa mit dem früheren Arsenal-Coach Unai Emery erkämpften die Gunners nach zweimaligem Rückstand noch ein 4:2 (1:2) und beendeten auch dank eines kuriosen Treffers in der Nachspielzeit ihre Serie von drei Premier-League-Spielen ohne Sieg.

Neuzugang Jorginho schoss den Ball in der turbulenten Schlussphase zunächst gegen den Pfosten, von wo er Villas argentinischem Weltmeister-Torwart Emiliano Martínez gegen den Kopf prallte - Eigentor (90. Minute +3)! Minuten später bugsierte Gabriel Martinelli (90.+8) den Ball ins leere Villa-Tor, nachdem Martinez nach einer Ecke auf der Gegenseite noch nicht zurück ins Tor gelaufen war.

Vor den Augen von Hollywood-Star und Villa-Fan Tom Hanks hatten Ollie Watkins (5. Minute) und der ehemalige Liverpool-Profi Philippe Coutinho (31.) die starken Gastgeber zunächst zweimal in Führung geschossen. Arsenal kam im Villa Park allerdings durch Bukayo Saka (16.) und Alexander Zinchenko (61.) zum Ausgleich.

Nachdem Eddie Nketiah und Martin Ödegaard in der hochklassigen Partie gute Chancen für Arsenal vergeben hatten, durften die Londoner am Ende doch noch jubeln. Bitter für Villa: Kurz vorher hatte Leon Bailey die Chance zur Führung vergeben, als Aaron Ramsale seinen Schuss an den Querbalken lenkte.

Drei Tage nach der 1:3-Heimpleite im Nachholspiel gegen Manchester City verdrängte Arsenal den direkten Konkurrenten City zumindest kurzzeitig wieder von der Tabellenspitze. Direkt nach dem Abpfiff in Birmingham hatte Arsenal 54 Punkte nach 21 Spielen, die Cityzens 51 Punkte nach derselben Anzahl absolvierter Spiele.