Zwei Treffer von Bayer-Profi Hlozek beim 3:0 gegen St. Louis

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat die USA-Tour mit einem Sieg im Testspiel gegen St. Louis City SC abgeschlossen. Die Rheinländer gewannen im City Park Stadion gegen den Club um den ehemaligen Dortmunder Torhüter Roman Bürki mit 3:0.

Mittelstürmer Adam Hlozek traf zweimal (44. und 51. Minute), Callum Hudson-Odoi hatte den Führungstreffer erzielt.

Nach der Rückkehr in die Heimat hat die Mannschaft bis zum 30. November Urlaub. Danach sind noch zwei Testspiele vor Weihnachten geplant. Am 10. Dezember treten die Leverkusener bei den Glasgow Rangers an. Eine weitere Partie ist noch nicht terminiert.