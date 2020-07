Die Herren des TC Rot-Weiß Rudolstadt stehen derzeit auf dem vierten Platz in der Tennis-Bezirksliga.

Rudolstadt. Der TC Rot-Weiß Rudolstadt mit positivem Punktekonto in der Tennis-Bezirksliga.

Zweiter Heimsieg in Folge für den TC Rot-Weiß Rudolstadt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweiter Heimsieg in Folge für den TC Rot-Weiß Rudolstadt

Im zweiten Heimspiel der Tennis Bezirksliga Herren 40 empfing der TC Rot-Weiß Rudolstadt den TC 1990 Apolda II. In den letzten Jahren kam man nie über ein 1:7 hinaus, musste damit empfindliche Niederlagen einstecken und waren damit weit weg von Punktgewinnen. Dieses Mal sollte es aber anders werden.

Im ersten Spiel des Tages setzte sich der Neue in der Rudolstädter Mannschaft, Mario Häs, mit 6:1 sowie 7:5 durch und feierte einen hervorragenden Einstand in die Mannschaft. Ronny Döbert hatte mehr Probleme mit seinem Gegenüber und musste sich mit 2:6, 4:6 geschlagen geben. Jan Rudolph musste wieder einmal in den Champions-Tie-Break gehen, gewann diesen dann aber klar mit 2:6, 6:1 10:3. Martin Crämer hatte bei seinem 6:2 und 6:2 weniger Probleme.

Überraschender Weise führten die Rot-Weißen nach den Einzelspielen mit 3:1. Nun hieß es sich noch klug aufzustellen und mindestens ein Doppel zu gewinnen. Dies taten dann Crämer/Häs und ließen beim 6:3, 6:2 nichts mehr anbrennen. Im zweiten Doppel hatten Döbert/Päch im ersten Satz mehr zu kämpfen und verloren diesen dann mit 5:7. Angestachelt vom Erfolg des ersten Doppels drehten beide dann nochmals auch und holten dann deutlich den zweiten Satz mit 6:0 sowie dann den Champions-Tiebreak mit 10:7.

Somit konnte dann am Ende ein 7:1-Heimsieg für Rudolstadt im Protokoll vermerkt werden. Damit rangieren die Rudolstädter auf dem vierten Tabellenplatz, nachdem der Saisonauftakt bei der SG Neustadt Pößneck mit 0:8 mächtig in die Hose ging. Die Rudolstädter konnten gegen den aktuellen Tabellendritten lediglich einen Satz durch Jan Rudolph holen.

Doch bereits im zweiten Spiel rehabilitierten sich die Rudolstädter. Im Kreisderby gegen die SG Gräfinau-Angstedt/Königsee gewannen die Grün-Weißen mit 5:3. Dabei legten sie den Grundstein für den Heimerfolg bei den Einzeln, als man nach diesen mit 3:1 in Führung ging. Die Punkte für die Gastgeber holten Martin Crämer, Ronny Döbert und Thomas Päch; den Ehrenpunkt in diesen Spielen holte Mario Kück für die Spielgemeinschaft. Die Doppelbegegnungen gingen letztlich 2:2 aus, nachdem die Rudolstädter Jan Rudolph und Thomas Ponelis gegen Jan Hempel und Michael Schupp verloren, Ronny Döbert/Thomas Päch aber gegen Mario Kück/Sebastian Knaust im Champions-Tiebreak gewannen.

Die Kreisstädter müssen nun am kommenden Wochenende zum Tabellenzweiten TSV Arnstadt, während das bislang noch punktlose Schlusslicht aus dem Rinnetal bei der Spielgemeinschaft aus Neustadt/Pößneck muss. Danach sieht der Spielplan eine Pause vor.