Zwischen Freude und Ärger

Erst ein Sieg nach einer wahren Torflut, am Tag darauf mit 1:3 das Nachsehen gehabt – für die U17-Auswahl der Young Dragons Erfurt endeten die beiden Vergleiche mit dem Hamburger SV in der Schüler-Bundesliga mit unterschiedlichem Ausgang.

Trainer Henry Tews zeigte sich am Sonntag nicht wirklich zufrieden. Bei der Niederlage mit dem HSV agierte sein Team unter den eigenen Möglichkeiten. Er attestierte seinen Jungs, mitunter zu wenig Laufbereitschaft an den Tag gelegt zu haben. Auch habe fehlende Aggressivität in den Zweikämpfen dazu geführt, dass der Gegner ins Spiel gebracht wurde. Dabei konnten sich die Jungdrachen nach einem 0:0 im ersten Drittel leichte Vorteile erarbeiten. Zwar ging auch das zweite Drittel torlos aus, doch als Anton Bender traf, war die verdiente Führung perfekt. Umso ärgerlicher, dass in der Folge durch zwei individuelle Fehler Hamburg die Partie drehte. Der Nachwuchs des HSV ging in den Verwaltungsmodus, gab aber nach einer der seltenen Strafen den Erfurtern noch eine Chance. Doch die Gastgeber kamen nicht in das geübte Überzahlspielsystem und kassierten dann auch noch ein Unterzahltor zum 3:1.

Ein Tag zuvor war die Stimmung bei den Drachen noch ausgelassener. Da nämlich hatte man die Norddeutschen nach einer abwechslungsreichen Partie noch mit 6:5 im „Shoot-Out“ bezwungen. Dabei verlief auch diese Begegnung wechselhaft. Nach einer 2:0-Führung wurde Erfurt zu lethargisch und fing sich drei Gegentore ein. Zwar drehten die Gastgeber dies erneut, mussten sich aber nach regulärer Spielzeit mit einem 5:5 zufrieden geben.

Am 12. Januar ist die U17-Auswahl in Chemnitz gefordert. Los geht es im Eissportzentrum um 11.30 Uhr. Als Zweiter sind die Erfurter favorisiert. tr