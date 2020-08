Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drogendealer angeklagt: Gelder offenbar für Tschetschenien gedacht

Ein Gerichtssprecher sagte dem MDR, der Angeklagte soll 27 Kilogramm Amphetamine in seinem Auto transportiert haben. Zudem ist er angeklagt, fünf Kilogramm Marihuana in Weimar verkauft zu haben. Nach Angaben des Gerichts ist die Hauptverhandlung gegen den 27 jährigen voraussichtlich für Ende Oktober oder Anfang November angesetzt.

120.000 Euro und Maschinenpistole beschlagnahmt

Laut MDR handelt es sich bei dem Angeklagten um einen gebürtigen Tschetschenen. Der Drogendealer war durch einen gezielten Tipp, der bei der Polizei eingegangen war, aufgeflogen. So soll der Informant den Drogenfahndern relativ präzise Ort und Zeit einer Drogenübergabe in Weimar verraten haben. Bei der Razzia im Februar dieses Jahres fanden die Beamten des Landeskriminalamtes zudem 120.000 Euro in bar und eine Skorpion-Maschinenpistole. Neben dem 27-jährigen wurden drei weitere Männer festgenommen. Nach Angaben der für Organisierte Kriminalität zuständigen Staatsanwaltschaft Gera wurde das Verfahren gegen einen der Beschuldigten eingestellt. Gegen die anderen beiden werde noch weiter ermittelt.

Angeklagter soll zehntausende Euro nach Tschetschenien geschickt haben

Bei den Ermittlungen haben die Fahnder auch Geldtransfers ins Ausland entdeckt. Nach MDR-Recherchen soll der Angeklagte mehrere zehntausend Euro in seine tschetschenische Heimat geschickt haben. Dabei liegt der Verdacht nahe, dass es sich um Gelder aus seinen Drogengeschäften handeln könnte. Wofür die Summen, die über internationale Finanzdienstleiter transferiert wurden, bestimmt waren, ist noch offen.

Das Thüringer Landeskriminalamt ermittelt derzeit mit einer eigenen Arbeitsgruppe seit Jahren gegen eine aus Weimar operierende Drogendealer, von denen die mutmaßlichen Hauptdrahtzieher alle aus Tschetschenien kommen. Erst im Juni gab es Festnahmen und Razzien in Weimar und Berlin. Dabei wurden acht Männer vorläufig festgenommen, von denen vier noch in Untersuchungshaft sitzen.