Jena. Die Neugestaltung des Eichplatzes in Jena kann beginnen. Der Stadtrat votiert mehrheitlich für den Verkauf des Baufeldes A an die Strabag Real Estate.

Gemessen an dem jahrelangen Hin und Her war es am Ende eine unspektakuläre Entscheidung. Mit deutlicher Mehrheit habe Jenas Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung für den Verkauf des Eichplatz-Baufeldes A an die Strabag Real Estate gestimmt.