Stipendien für Thüringer: Je 8100 Euro für die besten Absolventen

Geld für die eigene Karriere - 40 junge Frauen und Männer aus Thüringen können sich darüber freuen. Einige von ihnen nahmen jetzt im großen Saal der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt ihre Urkunden und Schecks über jeweils 8100 Euro entgegen.

„Sie sind die ersten Ausbildungsabsolventen, die von der aufgestockten Summe des Bundes profitieren“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin, Cornelia Haase-Lerch, den jungen Leuten. Erst zum Jahresempfang sei die Summe von bislang 7200 Euro auf jetzt 8100 Euro erhöht worden.

Das Geld steht den Absolventen für Weiterbildungen und Qualifikationen im In- und Ausland zur Verfügung. So sind etwa auch Sprachausbildungen in anderen Ländern durchaus förderbar. „Nutzen Sie diese Chance, schnuppern Sie gern auch einmal Luft in anderen Ländern, aber kommen Sie bitte zurück, denn die Thüringer Wirtschaft braucht Sie als Fachkräfte für die Zukunft dringend“, appellierte Haase-Lerch an die Frauen und Männer.

Die Übergabe der Auszeichnungen sei ein „Meilenstein in der Karriere“, erklärte die Kammer-Hauptgeschäftsführerin. Das sei der Beweis dafür, dass sich Leistung lohnt, sie aber auch belohnt wird. Das sei die Bestätigung für einen leistungsstarken Lehrabschluss. Zudem hätten sich die Ausgezeichneten gegen Mitbewerber bei einer Auswahlkommission durchsetzen können.

IHK Erfurt konnte bislang 956 Stipendien ausreichen

Mit dem Stipendium werde die Leistung der Absolventen gewürdigt, die aber auch von der Unterstützung anderer profitiert hätten, so Haase-Lerch. Daher gebühre der Dank für den Erfolg auch den Eltern und Freunden der Absolventen aber auch den Unternehmern und den Ausbildern in den Betrieben.

Insgesamt hat die IHK Erfurt laut Cornelia Haase-Lerch in den zurückliegenden Jahren 956 Stipendien ausreichen können. Sie waren mit Fördermitteln in einem Wert von 3,2 Millionen Euro verbunden. Von den 16 jungen Frauen und 24 jungen Männern, die sich in diesem Jahr bei der Auswahl durchgesetzt haben, waren 27 der Einladung der Kammer nach Erfurt gefolgt und hatte sich in der Feierstunde ihre Urkunden abgeholt.

Unter ihnen war auch Lena Storch aus Seebach im Wartburgkreis, die erfolgreich ihre Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert hat. Sie freute sich über die Auszeichnung und das damit verbundene Geld und hat auch schon konkrete Pläne für dessen Verwendung. „Ich will den Fachwirt für Wirtschaft an die Ausbildung anschließen“, sagt Lena Storch. Dafür müsse sie mit Kosten von rund 4000 Euro rechnen. Da bleibe noch Geld für andere Qualifikationen übrig. Sie könne sich durchaus vorstellen, den Betriebswirt dranzuhängen.

Mit einem sehr guten Abschluss ihrer Ausbildung zur Verkäuferin in der Tasche war May-Li Langer aus Bad Salzungen nach Erfurt gekommen. „Ich arbeite gegenwärtig in der Gartenabteilung des Hellweg-Baumarktes und fühle mich dort sehr wohl“, so May-Li Langer. Deshalb würde sie dort gern auch weiterarbeiten. Sie hat momentan noch keine konkreten Pläne, wie sie die 8100 Euro einsetzen wird, will diese Chance zur Qualifikation aber auf jeden Fall nutzen. Eine Weiterbildung im Ausland schließt May-Li Lange aber derzeit für sich eher aus. „Ich will meinen Freund nicht für längere Zeit allein lassen“, sagt die junge Frau aus Südthüringen schmunzelnd.

