Stopp von Astrazeneca: Impfzentren in Erfurt und Gera geschlossen

Erfurt Nachdem Deutschland Impfungen mit Astrazeneca gestoppt hat, wird der Betrieb in den zwei großen Impfzentren in Erfurt und Gera vorerst eingestellt.

Zur vorübergehenden Aussetzung der Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff Astrazeneca durch das Paul-Ehrlich-Institut erklärt die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner:

„Wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass das Paul-Ehrlich-Institut die Impfungen mit AstraZeneca unterbrochen hat. Das heißt, wir müssen in unseren großen Impfzentren, in der Panndorfhalle in Gera und im Messezentrum Erfurt, jetzt die Impfungen stoppen. Das ist eine Katastrophe.

Viele Menschen warten sehnsüchtig auf diese Impfung. Wichtig ist aber, dass in den Impfstellen vor Ort, also in den Landkreisen und kreisfreien Städten, die Impfungen weiter laufen, weil wir dort mit BioNTech impfen. Ich möchte gerne noch an diejenigen appellieren, die mit AstraZeneca geimpft wurden: Achten Sie auf sich und wenn Sie wahrnehmen, dass Sie Kopfschmerzen oder punktförmige Hautblutungen haben, dann begeben Sie sich bitte sofort in ärztliche Behandlung. Sobald wir neue Informationen haben, werden wir darüber informieren.“

Personen, die im Impfzentrum Panndorfhalle Gera oder Messezentrum Erfurt einen Impftermin gebucht hätten, würden gebeten, abzuwarten, bis sich die Kassenärztliche Vereinigung mit einem neuen Terminvorschlag meldet, hieß es vom Gesundheitsministerium. Es würden so schnell wie möglich Ersatztermine organisiert. Beide große Impfzentren werden mit sofortiger Wirkung vorübergehend geschlossen.

Das Paul-Ehrlich-Institut weist darauf hin, dass Personen, die den COVID-19-Impfstoff Astrazeneca erhalten haben und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen – z.B. mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen – sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben sollten.