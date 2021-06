Streit über Parkordnung führt in Erfurt zu Polizeieinsatz

Erfurt. In Erfurt ist ein Streit unter Nachbarn über die Parkordnung so eskaliert, dass eine Beteiligte verletzt wurde und die Polizei einschreiten musste.

Ein zunächst verbaler Streit über die Parkordnung führte am Sonntag in Erfurt-Bischleben zu einem Polizeieinsatz. Wie die Polizei informierte, war ein Mann zunächst darüber erzürnt, dass ein zum Nachbarhaus zugehöriges Auto zu nahe an seinem Auto parkte. Nach einem verbalen Wortgefecht mit der Nachbarin setzte sich der Mann in sein Fahrzeug und sei vorsätzlich gegen eine Sitzbank und eine Koniferenbepflanzung gefahren, welche dadurch beschädigt wurde.

Die Nachbarin habe dann versucht, den Mann zur Rede zu stellen. Dieser hatte augenscheinlich kein Interesse an einer verbale Kommunikation und fuhr mit seinem Auto gegen das Knie der Nachbarin. Diese wurde dadurch leicht verletzt. Dem Täter erwarte nun ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs im Straßenverkehr.

