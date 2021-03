Strenger Thüringer Winter beeindruckt Waldschädlinge kaum

Der Borkenkäfer hat den Winter in Thüringen wohl gut überstanden. (Archivfoto)

Erfurt Schadinsekten haben den Winter in Thüringen wohl gut überstanden. Laut der Landesforstanstalt hat der Schnee die Böden gut vor dem Frost geschützt.

Trotz Schnee und Frost ist der Winter in Thüringen zu mild gewesen, um Schadinsekten den Garaus zu machen. "Borkenkäfer, Rüsselkäfer und Co. trotzen auch tiefen Frosttemperaturen", teilte Thüringens Landesforstanstalt am Montag mit. Da die kräftige Kälte im Winter 2020/21 erst nach dem Schnee gekommen sei, habe die weiße Pracht die Waldböden isoliert.

Für Schadinsekten, die im Boden überwintern, sei das eine gute Ausgangslage, um sich im Frühjahr wieder schlagartig zu vermehren. Ein milder und regnerischer Winter wäre für den Wald besser gewesen. In feuchtwarmen Milieus "verpilzen" bodenüberwinternde Schädlinge und sterben.

"Ein und dasselbe Schadinsekt kann als ausgewachsener Käfer einen harten Winter gut überstehen, aber als Ei oder Larve schnell zugrunde gehen", so Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt. Während der Schwammspinner, ein in Thüringen verbreiteter Eichenschädling, als Eiräupchen auch tiefe Wintertemperaturen überstehe, sterben die Eier des Eichenprozessionsspinners, ebenfalls ein Eichenschädling, unter minus 18 Grad ab. Viele Kiefernschädlinge wie die Forleule oder der Kiefernspanner überwinterten im Boden und trotzten dort nahezu allen Minustemperaturen.