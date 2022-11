Telefonforum: Letzten Willen im Testament richtig formulieren

Erfurt. Thüringer Notare beantworten beim Telefonforum am 17. November Leserfragen.

Thüringer haben immer mehr zu vererben – wurden im Jahr 2020 etwas über 81 Millionen Euro steuerpflichtig vererbt, wuchs die Zahl binnen eines Jahres auf 109 Millionen Euro an. Wer etwas zu vererben hat, möchte, dass sein Besitz in die rechten Hände kommt. Wie aber ist das gesichert? Was regelt die gesetzliche Erbfolge? Was ist mit unehelichen Kindern? Welchen Anspruch haben Geschwister? Wie sollte ein Testament erstellt werden?

Wer zermürbenden Streit in der Familie vermeiden will, sollte für klare Verhältnisse sorgen. Denn wenn es ums Geld geht, ist Ärger oft programmiert. Je wertvoller der Nachlass ist, um so eher lösen selbst geringfügige Fehler in Testamenten langwierige Prozesse um das Erbe aus. Wer Unstimmigkeiten vermeiden will, sollte deshalb dafür sorgen, dass sein letzter Wille eindeutig geregelt ist.

Beim Telefonforum zu „Erbe & Testament“ am Donnerstag, dem 17. November, beantworten Experten der Notarkammer Thüringen von 10 bis 12 Uhr Ihre Fragen.

Sie erreichen unter der Telefonnummer: 0361 / 227 58 01 Notarin Tina Löffler aus Sömmerda 0361 / 227 58 02 Notar Andreas Vetter aus Altenburg 0361 / 227 58 03 Notar Curd-Stefan Zeiler aus Gera.