Telefonforum zum Thema Vorsorge

Erfurt. Notare beantworten am 2. März 2023 die Fragen der Leser zum Thema.

Jeden von uns kann es treffen: Durch einen Unfall oder eine plötzlich auftretende Krankheit ist man nicht mehr in der Lage, selbst über sein Leben zu bestimmen. Dabei sind gerade in solch einer Situation im Alltag viele Fragen zu klären, etwa zur medizinischen Behandlung. Aber auch Ämtern und Einrichtungen gegenüber braucht es eine Vertrauensperson, die weitreichende Entscheidungen treffen muss. Sind Ehepartner untereinander automatisch verfügungsberechtigt? Was ist mit volljährigen Kindern – dürfen Eltern für sie Behandlungsfragen entscheiden? Wer verhandelt mit Banken, Institutionen und Behörden? Wie soll die ärztliche Behandlung aussehen? Wer willigt in Operationen ein? Wer entscheidet über die Zukunft?

Es gibt verschiedene Varianten, für diesen Ernstfall vorzusorgen. Ihre Fragen rund um das Thema „Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung“ beantworten am Donnerstag, dem 2. März 2023, von 10 bis 12 Uhr Notare der Notarkammer Thüringen.

Sie erreichen unter der Rufnummer 0361 / 227 5801 Lutz Manger aus Altenburg 0361 / 227 5802 Sebastian Danz aus Bad Salzungen 0361 / 227 5803 Carina Klaus aus Tambach-Dietharz