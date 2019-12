Temperaturen im Plusbereich - Kein Winter in Thüringen in Sicht

Ein Wintereinbruch ist für Thüringen in den nächsten Tagen kein Thema. „Ich entdecke auf meinen derzeitigen Kartenmodellen keine Anzeichen dafür“, so Jens Oehmichen, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Leipzig.

Zu Weihnachten würden die Temperaturen im Flachland tagsüber bei etwa fünf Grad liegen. In den Kammlagen des Thüringer Waldes könnten diese auch mal in Richtung der Null-Grad-Grenze sinken. Sogar etwas Schneefall ist in der Höhe des Mittelgebirges möglich. „Doch“, so Oehmichen, „es wird für keine beständige Schneedecke reichen.“ Insofern ist auch Wintersport - wie Langlauf - auf natürlichem Untergrund in Thüringen in den nächsten Tagen nicht möglich. Flächendeckend weiße Weihnacht zuletzt 2010 Dafür seien Höhen von über 1000 Meter notwendig. Die letzten fast flächendeckenden weißen Weihnachten erlebten die Menschen im Freistaat im Jahr 2010. Der einzige Ort in Thüringen, aus dem gestern Schnee gemeldet wurde, war Steinach mit der Arena Silbersattel. Doch auch dort werden die gemessenen zwanzig Zentimeter Schnee schmelzen. Bis zum Wochenende wird es laut DWD unbeständig bleiben, Wolken sind vorherrschend, immer wieder kann es auch regnen. Eine richtige Kaltluft sei nicht dabei, mehrere Tiefdruckgebiete mit Niederschlägen wechseln sich ab. Der Dezember ist nach jetzigem Stand im Freistaat etwa zwei Grad zu warm, ein Trendwechsel zeichnet sich nicht ab. Auch zu Silvester und zu Neujahr wird es nach derzeitiger Wetterlage wie zu Weihnachten eher grün sein. Eine weiße Pracht zu den Feiertagen ist in Deutschland aber ohnehin ein eher seltenes Ereignis, zumindest wenn man nicht gerade im höheren Mittelgebirgsraum oder am Alpenrand wohnt. Auf der Zugspitze hat es seit 1880 jedenfalls immer einen weißen Heiligabend gegeben. Biathlon-Weltcup in Oberhof nicht in Gefahr Ansonsten fällt der erste Schnee der Saison zwar oft bereits Ende November, was auch in Thüringen der Fall war. Jedoch folgt danach oft eine mildere Phase, die aktuell im gesamten Freistaat zu spüren ist. Die Austragung des Biathlon-Weltcups in Oberhof vom 9. bis 12. Januar ist jedoch angesichts ausreichend gelagerter Schneereserven und der Produktion von Kunstschnee nicht in Gefahr.