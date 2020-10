Saale-Orla-Kreis und Eichsfeld mit den meisten Corona-Neuinfektionen

In Thüringen haben sich zum Freitag (9. Oktober) innerhalb von 24 Stunden 62 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert. Im gleichen Zeitraum des Vortages waren es landesweit noch 19 Neuinfektionen. Damit hat sich die Zahl der Ansteckungen innerhalb von nur einem Tag verdreifacht. Aktuell gelten über 400 Thüringer als Corona-positiv. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg auf 4322, als genesen gelten 3900 Menschen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Viele Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden wurden in Gera (10), Jena (9) und im Saale-Orla-Kreis (7) registriert. Am Vortag standen alle drei Regionen noch bei Null. Der Saale-Orla-Kreis rückt mit 43 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen heran an die Inzidenz-Grenze von 50, bei der es zu verschärften Beschränkungen des öffentlichen Lebens kommt. In Thüringen ist das der höchste Wert. Noch nicht in die gestrige Zählung ein gingen 24 Neuinfektionen, die am Freitagabend im Eichsfeld gemeldet wurden. Damit erhöht sich die Inzidenz dort mit Stand vom Freitag auf 30. In Gera und Jena liegt sie bei 17 bzw. 16. Keine Neuinfektionen verzeichneten die Landkreise Hildburghausen, Nordhausen und Sonneberg sowie die Städte Eisenach und Suhl. Der Durchschnittsinzidenz des Landes liegt bei 8,4.

Thüringen verfügt über mehr als 900 Intensivbetten

Beherrschbar ist die Lage derzeit auch bei den Intensivbetten im Land. Laut Divi-Intensivregister verfügt Thüringen über etwas mehr als 900 Intensivbetten, derzeit werden acht Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung intensivbehandelt, wiederum zwei von ihnen erhalten derzeit eine Beatmung. Jedes dritte Intensivbett im Land ist derzeit nicht belegt. Weitere 420 Betten könnten innerhalb von einer Woche zusätzlich aufgestellt werden.

Insgesamt kamen bis Freitag 464 Patienten wegen Covid-19 in ein Thüringer Krankenhaus, 107 von ihnen mit schweren Verläufen. Seit Ausbruch der Pandemie sind 191 Thüringer im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die höchsten Opferzahlen verzeichnen die Kreise Greiz (48) und Gotha (30).

Werner: Thüringen bei Corona-Bekämpfung gut aufgestellt

Nach Ansicht von Gesundheitsministerin Heike Werner ist Thüringen bei der Corona-Bekämpfung gut aufgestellt und reaktionsfähig. „Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 überschritten wird, müssen vor Ort zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ergriffen werden. So hat beispielsweise der Saale-Orla-Kreis in dieser Woche eine solche Allgemeinverfügung erlassen“, so Werner. Falls die Maßnahmen aus Sicht des Landes nicht ausreichend seien, könne das Gesundheitsministerium weitergehende Einschränkungen vorschlagen.

