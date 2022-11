Thüringer schnarchen am häufigsten

Erfurt. Dafür streiten sie im bundesweiten Vergleich nur selten über Sex. Das und noch mehr hat eine Umfrage herausgefunden.

Thüringer schnarchen häufiger als alle anderen Bundesbürger. In jedem dritten gemeinsam genutzten Schlafzimmer sorgt ein schnarchender Partner für Streit – im bundesweiten Vergleich ist das der höchste Wert. Das ergab eine Studie des Meinungsforschungsinstituts OnePoll für den Hotelbetreiber Premier Inn mit bundesweit 4000 Erwachsenen.

Dafür streiten die Thüringer viel seltener über die richtige Temperatur im Schlafzimmer, nur den Brandenburgern ist dieses Thema noch unwichtiger. Am häufigsten ist die richtige Grad-Zahl beim Schlafen in Niedersachsen der Grund für Kontroversen unter den Partnern.

Jeder vierte befragte Thüringer gab in der Studie an, im Bett von den Erlebnissen des Tages schlecht abschalten und durch das Grübeln nur schlecht einschlafen zu können. Das ist der dritthöchste Wert im Bundesländer Vergleich. Nur im Saarland und in Sachsen sind die Werte noch höher. Kein Wunder also, dass sich viele Thüringen einen besseren Schlaf wünschen: Auch diese 38 Prozent sind der dritthöchste Wert im Bundesländer Vergleich. Hier liegen das Saarland und Sachsen-Anhalt an der Spitze.

Zudem ergab die Studie, dass es in Thüringer Schlafzimmern seltener als im Bundesdurchschnitt zum Streit um das Fernsehprogramm kommt und Thüringer nachts nicht so häufig auf das Handy schauen wie andere Bundesbürger.

Die unterschiedliche Lust der Partner auf Sex sorgt in Thüringer Schlafzimmern nur selten für Streit: Neun Prozent der befragten Paare haben dazu unterschiedliche Meinungen, bundesweit 15 Prozent.