Oft hat man es in den vergangenen Jahren gehört: Digitalisierung, Vernetzung. „Klingt banal, kann aber sehr wertvoll sein“, sagt Peter Höhne, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera.

„Gemeinsam erfolgreich vernetzt - Wirtschaft, Politik, Gesellschaft“ war Motto des Jahresempfangs der Kammer. Viele finden, das Land hängt zurück. „Freies Netz in der ganzen Stadt“, sagt Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Daran müsse man arbeiten. „In anderen Ländern ist das längst Realität.“ Gera sei auf dem Weg dahin. Man habe gesehen, dass es in Jena mit gut platzierter Hilfe des Staats möglich sei, eine Stadt zu entwickeln. Zusammen mit einer Senkung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer sei man erste Schritte gegangen, sagte Oberbürgermeister Julian Vonarb.

Firmen-Kooperationen holen mehr und größere Aufträge ins Land

Damit das gelingt, soll die digitale Infrastruktur vorangebracht werden. „Das Problem daran ist nicht das Geld. Davon ist genug da“, sagt der Ministerpräsident. An vielen Stellen stünden sich Verwaltungen noch selbst im Weg. Nun sollen Verwaltungen und Unternehmen Chancen wahrnehmen, die sich daraus ergeben. Der Mensch soll als Bürger möglichst einfach digitale Verwaltungsdienste in Anspruch nehmen können - von Auto-Anmeldung bis Hundesteuer. Der Mensch soll aber auch als Unternehmer oder Arbeitnehmer stärker von Vernetzung profitieren. Gerade in Thüringen, wo Firmen häufig noch als verlängerte Werkbank für andere agieren. Würden sie sich besser vernetzen und hier und da ihre Ressourcen kombinieren, dann könnten sie auch größere Aufträge für Produktion oder Entwicklung an Land ziehen, als ihnen das allein möglich wäre. Das ist die Vision von Steffen Berghof, dem Chef der Berghof Group GmbH in Königsee.

Er hat ein entsprechendes Projekt mit einer Reihe anderer Mittelständlern angeschoben und kann so größere Aufträge nach Thüringen holen. Ohne solche Netzwerke, die einen hohen Grad an tatsächlicher digitaler Vernetzung voraussetzten, sei für viele Thüringer Unternehmen das Wachstum begrenzt. Ihnen fehle Kapital zum Wachsen und zum Gewinnen von Fachkräften - die Vernetzung könne da Abhilfe schaffen. Die Unterstützung der Politik sei dabei unabdingbar. „Denn das geht nicht ohne Breitbandausbau“, sagte Kammerpräsident Ralf-Uwe Bauer.

Die angekündigte Infrastrukturgesellschaft des Landes müsse zügig beginnen, um den Abstand zu anderen Ländern zu verkleinern. Ausgezeichnet wurde ein Netzwerker alter Schule mit der IHK-Gold-Ehrung: Wieland Kögel, Chef der BIT Tiefbauplanung GmbH, wurde prämiert für sein ehrenamtliches Engagement – etwa in den Fachausschüssen der Kammer oder im Verein zur Erhaltung der Geraer Höhler. Digitales ist eben doch nicht alles.